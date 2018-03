Egy szelvénnyel is lehet nyerni Telekosár játékunkban: márványsajttal és kávés csokival lepte meg magát Erzsébet

Mindössze egy nyereményszelvényt küldött be Magyar Istvánné Erzsike Telekosár játékunkba. Ráadásul ezt el is felejtette, így nagy volt az öröm, amikor telefonon értesítettük, arról, hogy 25 ezer forintot költhet lapunk kontójára a CBA Príma Nova szupermarketben.Erzsébet nemrég esett át egy betegségen, így nehezebben mozog, ezért lánya és unokája kísérte el bevásárolni. A 86 éves asszony már több mint 50 éve előfizetője lapunknak, óriási öröm volt számára ez a nyeremény. – Egyszer talán már egy színházjegyet nyertem a Délmagyarországtól, de mást még sosem.Ráadásul még a játék elején küldtük be lányommal azt ez egy szelvényt, amiről el is feledkeztünk – meséli Erzsike bevásárlás közben. Unokája, Sánta Péter hozzátette, mivel nem számítottak erre, ezért a múlt héten már megvolt a húsvéti nagybevásárlás.– Így most inkább tartós árukat veszünk majd, mindhármunk háztartásába – mondta el a vásárlás előtt. Erzsébet ugyanis egyedül él tarjáni lakásában, ám közel lakik hozzá mind a lánya, mind az unokája, akik nagyon sokat segítenek neki. Hálája jeléül nekik is bevásárolt most. Így került a bevásárlókocsiba 1 zsugor tartós tej, 20 kilogramm kristálycukor, 5 kiló krumpli.Ínyencségként Erzsike egy 50 dekás márványsajtot rakott a kosárba, ez a kedvence, ám ritkán jut hozzá. Unokája két doboz kávés csokit is betett a sajt mellé, kiderült, mindennap egy bonbont megeszik a nagymama.Az idős asszony, mint mondja, örökmozgó volt, és bár már nehezebben megy neki a mozgás, a közeli kispiacra még maga jár. A Príma Novában még sosem volt, lenyűgözte a modern áruház.Lányával és unokájával nagy összhangban vásároltak, 25 perc alatt megvették a szükséges dolgokat. Ahogy sejtették, nem érték el a 25 ezer forintot, 19 ezer 352 forintot fizettek. A fennmaradó összegből húsvét előtt húst vásárolnak majd.Erzsébet elmesélte: lapunknak nagyon régóta rajongója, minden reggel 6 és 7 óra között ő maga hozza fel a postaládából. Reggeli után beül a fotelbe, és elejétől az utolsó lapig végig elolvassa a Délmagyart.