Egy telephelyen lesznek jövő szeptembertől a Karolina növendékei - Óvodát építenek az iskola udvarán

Jól haladnak a munkával. A tervek szerint jövő év júniusára elkészül az épület. Fotó: Török János

A tanítást és az udvari játékot egyáltalán nem zavarja az építkezés. Fotó: Török János

Májusban lapunk is beszámolt arról, hogy megkezdték a szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium udvarán az óvoda építését (2018. május 14.: Formabontó alapkőletétel a Karolinában: minden jó kicsiben kezdődik).Az iskola majálisán nem időkapszulát helyeztek a földbe, hanem színes kavicsokból maguk a gyerekek raktak ki egy mozaiknapocskát, amely egyelőre az igazgatói iroda előterében várja, hogy majd helyére kerülhessen. Mégpedig az iskola udvarán épülő óvoda előterének falára. Ezek a falak már állnak, a földszint és az emelet is elkészült már.A Karolinának eddig is volt óvodája, a Szentháromság és a Szivárvány utca sarkán, ahova 125 gyermek jár, ám azt az épületet nem lehetett volna felújítani úgy, hogy az megfeleljen a mai előírásoknak. Ezért döntött úgy az iskolát fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának vezetése, hogy új épületet hoz létre az alsóvárosi iskola udvarán, amelyhez a magyar állam 400 millió forint támogatást adott. Egy mórahalmi cég végzi a kivitelezést, a munkálatok nagyon jól haladnak.– Az első szint feletti födémszerkezet készül már, ha az időjárás is engedi, akkor a tél beállta előtt még idén tető is kerül rá. Ha minden kedvez, a nyílászárók is bekerülhetnek még ebben az évben – tudtuk meg Papp Vilmostól, az iskola műszaki vezetőjétől.Elsőre furcsának tűnik, hogy iskolaidőben építkezés zajlik az intézményben, ám remekül elkerítették az építkezési területet, így a tanítást és az udvari játékot egyáltalán nem zavarja. A gondot inkább az jelentette, hogy kicsi a hely a munkagépek számára, nem találtak olyan berendezést, amely a legtávolabbi részét is eléri az épületnek, ezt végül egy toronydaruval oldották meg. Kettébontották az építkezést, az óvoda utcafront felőli részét a második ütemben valósítják meg. Ám mindennek együtt szeptemberre el kell készülnie – magyarázta a projekt műszaki felelőse.Szegedi Ágnes főigazgató elmondta, 630 millió forintba kerül a beruházás, ebből teljesen új óvodát kapnak, korszerű fűtéssel. Az óvodának lesz külön udvarrésze, játszótere és saját bejárata, ám nem lesz elkerítve, így a három intézmény gyermekei találkozhatnak is egymással. Az épület földszintjén egy nagy közösségi tér lesz, az öt csoportszoba az emeleten található. Megtudtuk, az oviba járók 95 százaléka ebben az iskolában kezdi meg általános iskolai tanulmányait, így még könnyebb lesz a gyermekeknek az átmenet. A Mátyás tér melletti általános és középiskolába most 849-en járnak, jövőre csatlakoznak az ovisok is, így az intézményben közel ezer gyermek fejlődik és tanul majd. Emiatt a parkolók számát is növelni kell, ezeket a régi óvoda udvarán alakítják ki.A tervek szerint az épület júniusra elkészül, a kitakarítást és átpakolást követően szeptemberben már ennek az épületnek a kilincsét nyomhatják majd le a karolinás ovisok.