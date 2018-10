Egy Tök jó Nap volt Szentmihályon - fotók

A ragyogó őszi napsütésben lelkes szervező és segítő csapat fogadta a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Tök Jó Napra érkező vendégeket. Több mint 250 fő részvételével, a telt házas rendezvényen a gyerekek kerültek a fókuszba. Az eseményen Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő is részt vett.Volt itt lufi hajtogatás, só- és agyaggyurmázás, bölcsődés és ovis kézműves foglalkozások, rajzolás, festés, tökfaragás. A tágas díszudvar színpadán helyi fellépők szórakoztatták a jelenlévőket a délután folyamán, minden korosztályt képviselve: az óvodások, a Nyugdíjas tánccsoport, Kaszab Tamás és Prágai Ferencné táncokkal, zenés műsorral, verssel szereztek nekünk szép pillanatokat. A Kaszab családnak és Hell Istvánnak az ideillő kellemes hangulatú zenét köszönhettük. Az aulában Samu Krisztina kerámia kiállítását tekinthettük meg és vásárolni is lehetett az alkotásaiból. Börczi Bernadett az ősz színes virágaival díszített koszorúival és asztali díszes kreációival mutatkozott be.Rengeteg felajánlás érkezett a helyi lakosoktól, ami az erős összetartozást és az összefogást jelképezte. Volt, aki gyümölcsöt hozott, volt, aki tüzelőanyagot a kemencébe, sütni való tököt, bort, süteményeket és minden mást, aminek köszönhetően senki nem maradt se éhes, se szomjas.A Tök Jó Nap fénypontja természetesen most is a meghirdetett tökfaragó, süteménysütő és gyermek rajzverseny eredményhirdetése volt. Rengeteg szebbnél szebb alkotás született. A zsűri döntése alapján oklevelek és értékes díjak kerültek ügyes kezű gazdáikhoz. Az esti sötétségbe burkolózott színpadnak a mécsesekkel megvilágított, faragott tökökből kiszűrődő sejtelmes fények adtak varázslatos hangulatot.