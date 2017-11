Egy vándor hispán utakon: kiállítással tisztelegtek Anderle Ádám emlékének

Egy vándor hispán utakon a címe annak az emlékkiállításnak, amely a Somogyi-könyvtár alagsorában nyílt meg csütörtökön az egy éve elhunyt szegedi történész professzorról, Anderle Ádámról. Ugyanezt a címet viseli az az emlékkötet is, amelyet kollégái, barátai, tanítványai állítottak össze.Manuel Jose de Lara Rodenas, a spanyolországi Huelva Egyetem képviseletében barátként, kollégaként idézte fel, hogy intézményük magyar tanulmányok központjának gondolata is Anderle Ádámnak köszönhető. A kötet bemutatóján emlékeztetett, számos cikk és könyv mellett a szegedi egyetem hispanisztika tanszékének megalapítása és húsz éven át a vezetése is a professzor nevéhez fűződik. Könyvük megemlékezés és annak vállalása is egyben, hogy folytatódik az iskolateremtő munkája. A néhai történészről úgy fogalmazott, fáradhatatlan egyetemi tanár, meghatározó akadémiai doktor, példaadó munkatárs és mindig segíteni kész barát volt – egyetlen szóval mester.