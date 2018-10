Egyajtónyi közelségbe került a vérkészlet - 124 egységnyi mennyiség folyamatosan elérhető a Szegeden műtött betegek szám

A legnagyobb vérigénye a szívsebészeti és nagy érsebészeti, a gerincsebészeti operációknak, illetve a gyomor- és bélrendszeri vérzéseknek, valamint a súlyos, vérző sérülteknek van. Fotó: Kuklis István

4 fokon tárolják

40 ezer adag évente

Ellenőrzött körülmények között tárolják és adják ki a vérkészítményeket a klinikai központon belül is.

Fotó: Kuklis István

Nagyok a vérigények

Bemutatták a sajtónak tegnap a szegedi Vérdepót, mely szeptember 24-e óta működik a Petri Gábor Klinikai Tömbben. A vérkészítmények tárolására alkalmas helyiséget a központi műtőblokk mellett alakították ki, így ha az operáció során transzfúzióra van szükség, az ellátó személyzetnek csak az ajtón kell kilépnie, és helyben veheti át a szükséges mennyiséget. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja úgy fogalmazott, kis költséggel olyan szakmai fejlesztést valósítottak meg, melytől éves szinten 60 millió forintos megtakarítást remélnek. Egy olyan tevékenységet vontak ugyanis magukhoz, melyet eddig külső szereplő látott el. Németh László, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke hozzátette: a vér így közelebb került a felhasználókhoz, ennek köszönhetően gyorsan kaphat biztonságos, megfelelő minőségű vért minden beteg.Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat dél-alföldi regionális orvos igazgatója elmondta, eddig is elérhető volt minden készítmény a klinikán – a különbség az, hogy mostantól ellenőrzött körülmények között tárolják és adják ki azokat a klinikai központon belül is. – A hűtőszekrények riasztóval vannak ellátva, így azonnal jeleznek, ha meghibásodás történik, és mi is naponta háromszor kontrolláljuk, hogy biztos mindig 4 fokon tárolják-e a vérkészítményeket. Ennek a spórolás tekintetében is nagy jelentősége van, hiszen adott esetben vissza is tudunk kérni a készletből, ha a klinikákon nincs rá szükség, máshol azonban igen.Tavaly 40 ezer adag vérkészítményt adott át az Országos Vérellátó Szolgálat a klinikai központnak, ami a Vérdepó indulásával vélhetően magasabb lesz. Minden átadott vérkészítmény pedig tovább fogja növelni a célzott betegbiztonságot. A klinikai Vérdepóba hétköznapokon négyszer, hétvégén és ünnepnapokon kétszer szállítanak készítményeket a véradó állomásról, hogy pótolják a felhasznált mennyiséget, és mindig mindenből megfelelő mennyiségű készlet álljon azonnal rendelkezésre. Összesen 124 egység vörösvérsejt-készítmény és friss fagyasztott plazma érhető el azonnal a depóban. Vérlemezke-készítményt viszont továbbra is a vérellátó állomástól kell kérni, azt ugyanis 6 órán belül fel kell használni.Molnár Anna, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ transzfúziós felelőse elmondta, a legnagyobb vérigénye a szívsebészeti és nagy érsebészeti, a gerincsebészeti operációknak, illetve a gyomor- és bélrendszeri vérzéseknek, valamint a súlyos, vérző sérülteknek van.– Egy felnőtt ember testében nagyjából 5 liter vér kering, extrém esetben viszont akár ennél nagyobb mennyiségre is szükség lehet egy operációnál. Múlt héten például egy súlyos sérült számára 2 óra alatt 30 egységet használtunk el, ami 10 litert jelent. Annak pedig, hogy mindez karnyújtásnyira van, azért van nagy jelentősége, mert akár 2 perc alatt is elvérezhet egy beteg.A műtők mellett az SBO, a hematológia és a belgyógyászat is sok vért használ fel, összességében tehát a vérkészítmények 90 százalékára a Semmelweis utcai épülettömbben van szükség. Ezért alakították ki ott az egyetemi Vérdepót, ahonnan legrosszabb esetben is csupán pár száz métert kell megtenni a hűtőtáskával, melyben az életmentő készítményt viszik házon belül.