Egyedülálló anya két majomkölyökkel

Kénytelen egyedül is boldogulni az anyuka. Fotó: Endrédi Lajos

Az erősebb nem tagjai tevékeny szerepet vállalnak az utódnevelésben, beleértve azok hordozását is. Rendkívül védelmezően lépnek fel érdekükben. Mivel a szülők testméretéhez viszonyítva nagyok a kölykök, ezért az anya nem tudja ellátni őket egyedül. Nemcsak az apa, hanem az idősebb testvérek is besegítenek, így tanulnak bele ők is az utódnevelésbe.Sajnos a Szegedi Vadaspark csupaszpofájú tamarin nősténye egyedül maradt, miután betegségben elpusztult a párja. Később születtek meg az utódaik. A két kis majomkölyök cseperedését gondozóik aggódva figyelték - vajon hogy birkózik meg a feladattal az egyedül maradt anya? Szerencsére eddig minden jel azt mutatja, hogy jól. A másfél hónapja született kismajmok a nehézségek ellenére is szépen fejlődnek.

A csupaszpofájú tamarin a vadaspark egyik legnagyobb kuriózuma, a világ állatkertjeiben mindössze 183 egyede él, Magyarországon csak Szegeden látható. Az Amazonas őserdeiben néhány ezer egyed él már csak a kritikusan veszélyeztetett fajból, amelyet leginkább az élőhelyének elvesztése fenyeget, illetve az, hogy az emberi tevékenységek okozta változásokhoz jobban alkalmazkodó aranykezű tamarinokkal sem bírják a versengést.