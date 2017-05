Egyedülálló eljárással műtik a tüdődaganatot

Varga Lajos a műtét után alig érzett fájdalmat. Fotó: Frank Yvette

– Jól érzem magam, fájdalmam is épp csak egy kicsi van – mosolygott ágyában Varga Lajos. A békéscsabai férfit a szegedi mellkassebészeti osztályon látogattuk meg – két órával azután, hogy kitolták a műtőből egy tüdőműtét után. Mi lepődtünk meg a legjobban: úgy beszélgetett velünk, mintha mi sem történt volna. A férfit egy új eljárással operálták meg, ennek köszönhetően volt ilyen jól a súlyos beavatkozás ellenére is.A tüdőrákos betegek tüdőlebeny-eltávolítását már régóta egy metszésen keresztül végzik, a mellkas szétnyitása nélkül. Csakhogy a Szegedi Tudományegyetem szakemberei ezt most tovább tudták fejleszteni.

Európában listavezetők vagyunk tüdőrákban



Magyarországon diagnosztizálják a legtöbb tüdőrákos esetet Európában, háromnegyed részüket pedig már akkor, amikor operálhatatlan. Ennek oka, hogy nem járunk tüdőszűrésre, így a bajt már csak későn veszik észre. A tüdődaganatos betegek 65-70 százaléka dohányos. Hogy a többiek miért betegednek meg, egyelőre nem lehet tudni. Ahogyan azt sem, hogy a női páciensek aránya miért nőtt meg jelentősen az utóbbi időszakban.

– Ezt a műtétet a legtöbb klinikán lélegeztetés mellett végzik el – magyarázta Molnár Zsolt, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intézetvezető professzora. – Szabó Zsolt kollégám – aki a sebészeti aneszteziológia részlegünk vezetője – külföldön látta, hogy kínai kollégák hogyan végzik ezt a műtétet intubáció, azaz légcsőbe vezetett tubus nélkül, amit utána továbbfejlesztettünk. A jelenlegi módszerünk egyrészt sokkal kíméletesebb, mert elkerülhetők azok az utólagos torokfájdalmak, nyálkahártya-sérülések, amelyet az intubáció okozhat, másrészt a gázcsere szempontjából ideálisabb körülményeket teremthet, miközben a biztonság elve nem sérül. Ráadásul az operált tüdő jobban össze tud esni, ami a sebész dolgát jelentősen megkönnyíti.De nemcsak a lélegeztetésben, a fájdalomcsillapításban is új módszert vezettek be ennél a műtéttípusnál.– A tüdőműtétek fájdalomcsillapítását korábban gerincközeli érzéstelenítésben végeztük, amely nem kellemes a betegnek, ráadásul nem is veszélytelen. Most viszont az altatás után a sebész maga adja a kisebb dózisú helyi érzéstelenítőt közvetlen szemkontroll mellett a szükséges idegekhez. Így összességében is kevesebb gyógyszert kell használnunk, amelyek ráadásul gyorsan kiürülnek a beteg szervezetéből. Ennek köszönhetően már a műtőt is éberen és fájdalommentesen hagyhatják el betegeink – mondta el Molnár professzor.– Elsősorban az altatás miatt lett nehezebb ez a műtét, de sebészileg is fejlődni kellett hozzá – beszélt az újításról Furák József, az SZTE Sebészeti Klinika Mellkassebészeti Osztályának egyetemi docense. Mint mondta, január 24-én végezték az első ilyen, speciális tüdődaganat-műtétet, azóta 29-en vannak túl rajta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az új eljárásnak köszönhetően a betegek sokkal jobban viselik a beavatkozást, ráadásul két nappal hamarabb hazatérhetnek otthonukba.– Európában nagyon kevés intézetben operálnak ezzel a módszerrel, szériában pedig, ahogyan mi tesszük, Közép-Kelet-Európában bizonyosan egyedülállók vagyunk – tette hozzá Furák József, akinek osztályán évente 160 esetben végeznek tüdőlebeny-eltávolítást tüdőrák miatt.