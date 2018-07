Egyedülálló fotósprojekt természeti kincseink népszerűsítéséért - Máté Bence éjszaka is elhozza a természet csodáit

Fotó: Máté Bence

Fotó: Máté Bence

Az elmúlt 20 év képanyagából válogatott ki 600 fotót Máté Bence pusztaszeri természetfotós, amit 15 paravánon egy magyarországi kiállításturnén mutat be. Az első tesztparaván a Klauzál téren fogadja az arra járókat, naplemente után érdemes megcsodálni a felvételeket, ugyanis egyedi, led-es világítást kaptak a képek, méghozzá hátulról. – Másfél éve tervezzük ezt a projektet, a fotók fóliákon vannak, s több mint fél évig kísérleteztünk a nyomatokkal. 15 céggel készítettünk mintákat, az volt a cél, hogy a nyomat színhelyes legyen, s szépen kijöjjön a fekete is, vagyis azt láthassák az emberek, mint én, amikor készítettem a felvételeket – magyarázta Bence.A koncepció kapcsán lapunknak elmondta, a Klauzál téren egészen szeptember végéig látható paravánon naplementés képek vannak, egyik másikon kontúrvonalas fotók lesznek, majd Costa Rica elevenedik meg, míg egy másik pedig pelikánokat mutat be. A 15 tablóból álló tárlattal jövőre indul országjáró turnéra, s a tervek szerint Szegeden a Széchenyi tértől a Dugonics térig augusztus 15-e és szeptember közepe között lesz látható a teljes képanyag. – Talán azok a fotók lesznek a legérdekesebbek, amelyeken ellenfényben vannak állatok, s csak a kontúrvonaluk látszik, így például egy leopárdot csak egyetlen vonal rajzol ki – mondta Máté Bence.Nem csupán a képeket csodálhatják meg az emberek, hanem hat nyelven információkat is olvashatnak, minden egyes fotó elkészítési helyét világtérképen is jelölik, s a készítés időpontját, illetve az arra szánt időt is feltünteti a természetfotós.Megtudtuk, az egyedülálló tárlathoz egy verseny is kapcsolódik ősztől, Bence azt szeretné, hogy állatokat gyűjtsenek az emberek, méghozzá a Facebook analógiájára. A név is erre utal, Fajbook néven hoznak létre egy oldalt, a természet iránt érdeklődőket pedig arra biztatják, hogy térképezzék fel mobiltelefonjukkal lakókörnyezetük élővilágát, s azon versenyezzenek, hogy ki tud több élőlényt, főként állatot felismerni, megörökíteni. Máté Bence elárulta, a kezdeményezéshez egy dokumentumfilm-sorozat is kapcsolódik.