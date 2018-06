Egyedülálló kezdeményezés Szegeden - a fiatal anyukákat segítik, babaszoba nyílt a József Attila szakiskolában

Babaszoba nyílt tegnap a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolájában. A Cseperedő azoknak a fiatal anyukáknak nyújt segítséget, akik iskolába járnak. Az egykori tanteremben kialakított baba-mama szobát pénteken vehették birtokba a diákok és a picik.A babaszoba kialakításának gondolata egy éve vetődött fel a tantestületben, ugyanis a fiatal édesanyák tanórákra is magukkal hozták a kicsiket. – Gyakran előfordult, hogy meg is etették őket, sőt az is, hogy babájuk miatt félbehagyták tanulmányaikat. Mi ezért szeretnénk rajtuk, nekik segíteni – mondta a Cseperedő átadásán Zoltán Péter, az iskola megbízott igazgatója. A babaszoba Horváthné Szabó Ágnes gyógypedagógus ötlete volt, aki úgy tudja, Magyarországon egyedülálló kezdeményezés az övék: sehol nincs még ilyen babakuckó. –Tavaly hat diákunk lett édesanya, tehát lesz rá igény szeptembertől. Minibölcsődénkben öt főre kaptuk meg a működési engedélyt, de mivel vannak olyanok, akik csak gyakorlati oktatásban részesülnek, és nem mindennap jönnek, ennél akár több gyermekre is felügyelünk majd iskolaidőben – tudtuk meg Horváthnétól, aki az Alapítvány az Alteros Gyermekekért kuratóriumi elnöke is.Amíg a 23 évesnél fiatalabb anyukák órán vannak vagy vizsgára készülnek, a kicsikre szakképzett gondozónő felügyel majd. A kisgyermekek fejlődését védőnő és korai fejlesztést végző gyógypedagógus is segíti, így a diákok biztonságban tudhatják őket. Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum vezetője kiemelte, büszke kollégáira, hiszen vannak olyan gyerekek, akik problémákkal küzdenek, és figyelni kell rájuk: ilyenek a fiatal anyukák is.A 19 éves Király Noémi kisfia tavaly novemberben született. Édesanyja női szabónak tanult, szeptembertől kapott egy második esélyt, akkortól folytathatja tanulmányait. – Nagyon örülök, hogy Noelt is magammal tudom hozni, hiszen még nem lesz egyéves, amikor újra iskolapadba ülök. A gondozónőt ráadásul ismerjük is, egy lépcsőházban laktunk, bízom benne – magyarázza a fiatal édesanya.A bölcsődei kuckóban minden megtalálható, amire a kicsiknek szüksége lehet, egy sarkot a csecsemőknek rendeztek be kisággyal, pelenkázóval, egy eldugottabb zugban van egy szoptatós fotel is. A kényelmes, puha játszószőnyegen a bölcsődés korúak foglalhatják el magukat, míg a szoba másik sarkában a kicsit idősebb gyermekek mozgás- és képességfejlesztő játékokkal játszhatnak. Az édesanyákat ruhával, fejlesztőjátékokkal, pelenkával és bébiételekkel is segíti az alapítvány.A tervek szerint a termet délutánonként megnyitják a környéken lakó családok előtt, és miközben a gyerekek a játszószobában vannak, a fiatal szülők megismerhetik az iskola képzéseit. Horváthné Szabó Ágnes azt is elárulta, egy újabb feladatra is készülnek: az iskolában autista fiataloknak szeretnének tantermet kialakítani, ahol helyzetüknek megfelelő speciális módszerekkel tanulhatnak majd a diákok.