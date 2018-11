Egyedülálló orvosi segítség gyermek sportolóknak - A novemberben indult ellátásra már most hatalmas az igény

A probléma forrását kell felderíteni és megszüntetni

Vizi András gyermeksebész és csapata a gyermek sportolók legmagasabb szintű egészségügyi ellátását tűzte ki célul. Fotó: Karnok Csaba

Sporttáplálkozásra szakosodott dietetikus segítségét is lehet kérni

Öt nap alatt több mint ezer követőjük lett

November elsejével újfajta egészségügyi ellátás indult be Szegeden, mely nemcsak régiónkban, de országosan is egyedülálló. Vizi András gyermeksebész megalapította a Gyermeksport Egészségügyi Csapatot, mely a gyermeksportolók legmagasabb szintű egészségügyi ellátását tűzte ki célul. Ahogy fogalmazott, sportoló gyerekek csapatszemléletű ellátása nem létezett eddig Magyarországon.– Ha a gyereknek fájt valamije, elvitték a szülei valamilyen szakrendelésre, ahol általában azt javasolták, miután nem találtak rendellenességet, hogy hagyja abba a sportot. Én azonban, aki magam is sportoló vagyok, azt gondolom, inkább a probléma forrását kell felderíteni, azt megszüntetni, majd visszaterelni a gyereket a sportba. Hasonlóan nem tartom jó megoldásnak, amikor egy sérülés miatt hetekre, hónapokra eltiltanak valakit az edzésektől. Nemrégiben keresett fel például egy 14 éves kézilabdás lány, aki eltörte az ujját, két héttel később azonban válogatót kellett volna játszania. Tudom, hogy aki a sportra teszi fel az életét, annak egy ilyen hatalmas trauma, hiszen egész karrierje derékba törhet. Őt is eltiltották az edzésektől, miközben ma már olyan rögzítési technikák állnak rendelkezésre, amelyekkel megoldható, hogy egy ilyen sérüléssel is pályára léphessen. Mi meg is oldottuk – mesélte Vizi András.A csapat vezetője gyermeksebész, gyermektraumatológus és gyermekortopédiával is foglalkozik, jelenleg sportorvosi szakképesítésre készül. Mellette két gyógytornász, egy rehabilitációs szakorvos-manuálterapeuta, egy személyi edző, egy sportpszichológus, illetve egy gyógy- és sportmasszőr dolgozik. Rajtuk kívül dietetikus segítségét is lehet kérni, aki kifejezetten sporttáplálkozásra szakosodott, illetve egy gyógyszerészét, aki tisztában van a doppinglistás szerekkel is.– A manuálterapeutánk országosan egyedülálló módszerrel dolgozik, és Szegeden nincs más dietetikus sem a miénken kívül, aki gyermek sportolókkal foglalkozna – sorolta Vizi András. – Az orvosi eszközparkunk szintén a legmodernebbek közé tartozik: van például egy ultrahangos lökéshullám-kezelő gépünk elhúzódó, krónikus fájdalmakra, amelyet a Pick Szeged játékosainál is alkalmaznak, illetve az akut és krónikus ellátás keretein belül egy új és a régióban egyedülálló diagnosztikát is alkalmazunk: a mozgásszervi ultrahangot gyermekek számára. Ez a röntgenvizsgálatokat, ezzel a káros besugárzást válthatja ki szinte minden esetben. Segítségével az ellátás gyorsul, és sokszor pontosabb is, mint a hagyományos diagnosztikus módszer alkalmazásával.A Gyermeksport Egészségügyi Csapat szolgáltatásait az egészségbiztosító egészségügyi csapatként nem finanszírozza, így azokat magánúton lehet igénybe venni akár egyéni, akár csapatsport szinten. Hogy mekkora igény van rá, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Facebook-oldal megnyitását követő első órában 70 üzenetet kaptak, öt nap alatt pedig több mint ezer követőjük lett. – Bízunk benne, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a dél-alföldi sportoló gyerekek ezentúl a lehető leghamarabb, panaszmentesen tudjanak visszatérni választott sportjukhoz, illetve prevenciós szolgáltatásainknak köszönhetően átalakulhatnak a klubokban az edzés előtti és utáni munkák is, amelyekre most még tapasztalataink szerint kevés hangsúlyt fektetnek mindenhol. Ez ugyanis a kulcsa annak, hogy csökkenjen a sérülések száma – fogalmazott Vizi András.