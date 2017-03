Egyelőre nulla forint a napelemadó, de megijesztette a vevőket

Kell a hely Paks II áramának?



– A 2015-ben világújdonságként bevezetett napelemtermékdíjat most megfejelik az egyelőre nullaforintos adóval – írja Jávor Benedek EP-képviselő. A politikus szerint Aszódi Attila, a paksi bővítés kormánybiztosa hiába mondja, hogy szeretik a zöldenergiát, és lesz helye Paks II mellett, a valóságban megdrágítják az észszerű alternatív megoldásokat. – Mesterségesen létrehoznak egy problémát, amit a drágán termelő, piaci körülmények között soha meg nem térülő atomerőművel kívánnak megoldani – véli.

Szorító határidők

Betáplálják a rendszerbe

Lenullázhatják a villanyszámlát

Megbolygatta a piacot az a törvénymódosítás, amelyet a szakma egy új napelemadó előkészítésének tekint. Ez az úgynevezett elosztói teljesítménydíj. Magyarországon a napelemrendszerek többsége az elektromos hálózatba is visszatáplál. A felhasznált áram pedig annyiba kerül, mint a kötelezően átvett. Az ügyfél időről időre elszámol a szolgáltatóval, és csak akkor fizet, ha többet fogyaszt, mint amennyit megtermelt.A rendszerek az elektromos hálózatot eddig ingyen használták, amikor visszatápláltak – a március 31. után bevezetendő új díj vagy adó ezen változtatna. A feltételes mód azért indokolt, mert induláskor az adó nulla forint lesz, de a szakma attól tart, hogy ez egy tollvonással bármikor megváltozhat.A jelenlegi törvények szerint azok a rendszerek mentesülnek az új díj alól, amelyek igénybejelentését március 31-éig beadták. A már kiépítettre nem vonatkozik, és az is kedvező helyzetben van, akinek igénye a határidőig beérkezik az elektromos szolgáltatóhoz. Kiépíteni utána is ráér: egy éve van rá. Nem csoda, ha megnövekedett az ügyfelek száma a napelem-forgalmazó és azokat felszerelő vállalkozásoknál.– Csak évi 4000 kilowattóra teljesítmény felett kell a napelemekre újonnan kiszabott adót megfizetni. Egy normál méretű háztartás bőven ez alatti mennyiségű áramot használ, így rá nem lesz érvényes – érvel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője, Scherer Zsolt . Szerinte egy normál méretű háztartás – az összes elektromos eszközt együttvéve – évente mindössze 2150 kilowattórát fogyaszt. Mivel a napelemmel megtermelt, azonnal el nem fogyasztott áramot nem lehet „kamrában" tárolni, betáplálják a rendszerbe, vagyis használják azt. És ezt ingyen teszik, ami a MEKH szerint igazságtalan a napelemmel nem rendelkezőkkel szemben.Romics Bélától, a szegedi Solar Konstrukt ügyvezetőjétől megtudtuk, aki eddig csak gondolkodott, mára a tettek mezejére lépett, és igyekszik igényét még március 31-éig beadni. – Egy panelgarzon fogyaszt bő kétezer kilowattórát évente. Egy 120 négyzetméter körüli családi ház fogyasztása, ami mindenre elektromos energiát használ, meghaladhatja a tízezret – mondta. Az adó alapja ugyanakkor nem a háztartás energiafogyasztása, hanem az áramátalakító teljesítménye. A díj csak a 4 kW pillanatnyi csúcsteljesítmény feletti rendszerekre vonatkozik, ami 15-18 darab 1,6×1 méteres napelemtáblának felel meg. A családi házak jellemző rendszermérete 2,5 kW és 5,4 kW között van, ami a 8,5–20 ezer forint között villanyszámlák lenullázásáraalkalmas.