Egyenlő bánásmódot!

A női traktust csak dicsérni lehet a változatosságért, a vidám színekért, ennek tükrében még lehangolóbb a szomorú, láthatóan energiatakarékos, koromfekete és meglehetősen retró egyenbajusz. Ha nem bérelt modulokról lenne szó, arra biztatnám a rendezvény illetékeseit, hogy az egyik közeli gimnázium művészetis diák-jaival rajzoltassanak körbe minden bajuszt. Ha szépen megkérik őket, ez nekik csak ujjgyakorlat, és remélem, inkább vidám feladat, mintsem rangon aluli felület.Akár versenyt is lehetne hirdetni, a három legszebb alkotást pedig egy-egy üveg rendes borral díjazni. Mindez mehet lemosható festékkel, és ha a bérbeadónak is tetszenek az alkotások, egy lakkréteggel akár véglegesítheti is azokat. Máshogy mutatna a férfiszekció a Széchenyi téri karácsonyi vásáron vagy az első nagy tavaszi szabadtéri rendezvényen.