Egyetlen vádlott jelent meg a röszkei perben

- Többször visszakérdezett, nem akarta elhinni az ítéletet – osztotta meg velünk a Yamen. A, hetedrendű vádlott tolmácsa. A fiú elsírta magát, nem akarta elhinni, hogy a két éves kiszabott börtönbüntetés számára már a szabadságot jelenti, mivel majd másfél éve már előzetesben van, amit beszámítanak a büntetésbe. A kiszabott büntetés kétharmadának kitöltése után feltételesen szabadlábra bocsátható, így számolható ki, hogy a két év kétharmadát már rácsok mögött töltötte a szír fiú, így gyakorlatilag szabad. Összességében a vádlottak első fokon kiszabott büntetését helyben hagyta a másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék, az egyedül jelen levő hetedrendű vádlottét enyhítette.

Eltűntek, mint a kámfor

A tavaly kezdődött perben elsőfokú ítéletében legsúlyosabb büntetést kapó 22 éves szír fiú egyedül jelent meg a másodfokú eljárás tárgyalásán. A többiek vélhetően valamely uniós országban tartózkodnak, azt csak nem hivatalosan tudtuk meg, hogy Belgiumban, Németországban, valamint Ausztriában lehetnek.

Fotó: Török János

A 2015. szeptember 16-án, a röszkei határátkelőn kitört zavargásban való részvétellel, és tiltott határátlépéssel vádolt főként szír állampolgárokat az elsőfokú ítélet bűnösnek mondta ki, az első hat vádlottra akkor egy év és két hónap letöltendő börtönbüntetést szabtak ki, a most is jelen levő három évet kapott, a tolószékes fiatalember, a félig vak asszony és egy idősebb, sánta férfi felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, valamint 2-4-10 évre ki is utasították őket.

Az elsőfokú ítéletet valamennyi vádlott esetében helyben hagyta a Szegedi Törvényszék, kivéve a hetedrendű vádlottét. Az ő esetében három évről kettőre szállította le a bíró a börtönbüntetést, mert a bíró szerint aránytalanul magas volt a többi vádlottéhoz képest a szír férfi büntetése, hiszen a többiek egy év börtönbüntetést kaptak első fokon, ennek a háromszorosát a megafonnal tömeget irányító fiú.

Mindenkit kiutasíthatnak Európából

A kiutasítás büntetését viszont helyben hagyta a másodfokú bíróság, így Yamen A.-nak nem csak Magyarországot, de az Európai Unió területét is el kell hagynia. Ez ugyanígy igaz a többi vádlottra is, így ha azok valamely uniós országban egy ellenőrzés során fennakadnak a szűrön, akkor nekik is el kell hagyniuk az Európai Uniót. Ez azért is fájdalmas lehet számukra, mivel többen az elsőfokú ítélet kihirdetése után, amikor számukra a bíróság az előzetes fogva tartást megszüntette, családjaik után utaztak más-más európai országokba.





Fotó: Török János

Mivel Magyarországon mindnyájan menekültügyi kérelmet nyújtottak be még tavaly, talán a kiutasítást is elkerülhették volna, hiszen szír állampolgárként háborús menekültnek számítanak. Egyikőjük sem várta meg a kérelem elbírálását, azonnal utaztak családjaik után, ezért a kérelmeket vagy felfüggesztették, vagy megszüntették, más európai országban egyidejűleg pedig nem lehet kérelmet beterjeszteni, így jelenleg a kiutasítás is végrehajtható.

Új eljárást szerettek volna a védők

Az elsőfokú ítélet szigorítását indítványozta egyébként az ügyész, a védők pedig a vádlottak felmentésért, illetve az eljárás megismétlését kérték. Ez utóbbit azért látták szükségesnek az ügyvédek, mert az elsőfokú eljárásban még a helyszínen, a zavargások idején felvett videót sem nézték meg a bizonyítási eljárásban, ezt már első fokon is hiányolták. Ráadásul, csak rendőröket hallgattak ki tanúként.

Joó Attila, tanácsvezető bíró azonban nem látta szükségesnek az eljárás újbóli lefolytatását, mivel szerinte, bár voltak hiányosságok az első fok bizonyítási eljárásában, de azt a másodfok pótolta.

Például azzal is kiegészítette az első fokon lefolytatott bizonyítási eljárást, ami jobban alátámasztja a hetedrendű zavargásban való aktivitását, mivel azt a részt emelte be, amiből kiderül, hogy kövek gyűjtésére buzdította a kis határátkelőnél gyülekezőket, és biztatta őket a határzáron való átjutásra is.

Ezzel együtt úgy ítélte a tanácsvezető, hogy a hetedrendű vádlott büntetése aránytalanul súlyosabb, mint kilenc társáé, így azt három évről kettőre csökkentette. Így, az egyetlen Magyarországon ragadt vádlott is szabadulhat a napokban.

Az már csak furcsaság, hogy az egyébként előzetesben levő Yamin. A február 8-án menekültstátuszért folyamodott, ezt a kérelmet a büntetés végrehajtási intézményben postára adta. A február 28-án tartott tárgyalás időpontjáig az nem érkezett meg a Bevándorlási Hivatalhoz. Így a hat évre szóló kiutasítása is végrehajtható.

Elmarasztaló ítéletet hozott jogerősen a 2015 őszén a röszkei közúti átkelőnél történt tömegzavargás miatt indult per vádlottjainak ügyében a Szegedi Törvényszék kedden.A bíróság tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.

Hat férfit egy év két hónap börtönbüntetéssel sújtott a bíróság, őket négy évre kiutasítva Magyarország területéről. A hetedrendű vádlott - aki az átkelőnél megafonon keresztül is beszélt a tömeghez - két év börtönt kapott a hat év kiutasítás mellett. A törvényszék ezzel enyhítette az első fokon kiszabott hároméves szabadságvesztés büntetést.

Az ügy rossz egészségi állapotú három vádlottját egy év felfüggesztett börtönre ítélték. Hatalmas transzparens lóg(ott) kedd reggel a Bertalan híd oldalán , a Felső Tisza-part felett: a röszkei zavargásokban megvádolt bevándorló szabadon bocsátását kérik.