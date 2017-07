Egyéves volt a legifjabb betyár Ásotthalmon

– A huncutság már megvan benne – mesélt büszke apai szívvel 1 éves kisfiáról Vonnák József.A ceglédi férfi és 8 tagú családja szombaton vett részt talpig betyárnak öltözve az ötödik Rózsa Sándor napokon Ásotthalmon. A família legkisebb tagja az alig egyesztendős Kristóf is betyárruhában feszített, kezében egy kis méretű karikás ostort csattogtatott.– Szeretjük viselni ezt az öltözetet. A fiúk ettől igazán férfinak érezhetik magukat, és a lányok öltözete is szép volt a betyárkorban – magyarázta József. A család részt vett a faluébresztő csergetésben, amikor az összes betyárnak beöltözött résztvevő ostort csattogtatva ébresztette a nagyközség lakosságát délután fél egykor. Hiába no, a péntek esti parti sokáig elhúzódott a sztárvendég Solymos Tónival, ez adott magyarázatot a kései felkelésre.A Rózsa Sándor Élményház melletti területen ezután egymást váltották a különböző korabeli bemutatók. A jászberényi Buck Viktor csikósbemutatót tartott. Csodáltuk hátasát, amely zokszó nélkül tűrte, hogy Viktor a nyergében két karikás ostort is egyszerre csettintett össze az állat szeme előtt.És kiderült az is, hogy nemcsak a kutyák, de a lovak is le tudnak ülni parancsszóra. Volt terelési bemutató, tárogatózene, néhány kósza lövés egy kiszuperált korabeli betyárpisztolyból, majd hajnalig ismét koncertek és utcabál.A mulatság vasárnap reggel folytatódott immár a vajdasági Hajdújáráson, amely település először volt társrendezője a fesztiválnak.