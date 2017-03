Egyféleképpen szabad írni a Szabad sajtó utcát

Tudta?



„Sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól, csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg" – írja a leggyakrabban használt online lexikon, a Wikipédia.

A demokrácia egyik pillére. Zöldi László sajtótörténész szerint érdemes várni a táblák kijavításával. Fotó: Török János

„Tisztelt Uram! A kodifikált írásmód: Szabad sajtó utca, tehát a különírt alak. Helyesírási szótáraink is ezt tüntetik fel" – írta Ludányi Zsófia tudományos munkatárs, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének nyelvi tanácsadó szolgálatától. Azt a kérdést kapta a Délmagyarországtól, hogy a szegedi utcanévtáblákon vajon a Szabad sajtó vagy a Szabadsajtó írásmód a helyes. Ha nemcsak az utcanévtáblákat, hanem az interneten a cégek honlapjait is vizsgáljuk, háromféle írásmódot lehet látni: Szabad Sajtó is olvasható egy helyen, a sajtó nagy kezdőbetűvel, ami szívmelengető látvány, viszont nem helyes.De vajon miért terjedhetett el – vagy maradhatott meg – egybeírva az utcanévtáblákon? Ezt is megkérdeztük az Akadémiától, de erre nyilván nem lehet gyorsan választ adni. Elolvasva a Móra Ferenc Múzeum évkönyvében szereplő Bálint Sándor-tanulmányt a szegedi Palánk kialakulásáról, az derül ki, hogy a Feketesas mellett vendéglátóhely után kapta a nevét a Háromkorona utca is a XIX. században Szegeden. Létezett még Háromfejsze, Mélyárok és Nagyfestő utca, utóbbit az ott élt Nagy Ferenc festőművészről nevezték el. Szóval ez a zavar az utcanevek írásával velünk élő hagyomány lehet?

Megkérdezve az ismerősöket a Facebookon, kétféle magyarázatot kaptunk. Az egyik vélemény szerint a szabad és a sajtó azért nőtt össze, mert összetartozik... Az egybeírás és különírás változása pedig egzotikus nyelvi jelenség. Legutóbb a szabad versből szabadvers, a nyitva tartásból nyitvatartás lett, és az egybeírt szó tényleg pontosabban utal arra, amit jelent. Meglehet, a szabadsajtó is egy ilyen tudat alatti sűrítő szándék eredménye. Mint ahogy a hétvezér is az a bizonyos hét magyar vezér, és nem hét, találomra összeverődött emberke. „Minden állandósult szókapcsolat összenő, csak ki kell várni, hogy az Akadémia áldását adja rá" – írta Zöldi László újságíró, sajtótörténész.