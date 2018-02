Egyhangúlag támogatta a kulturális bizottság Barnák Lászlót, a szimfonikus zenekarnál új pályázat kiírását javasolják

Barnák László és a prózai tagozatvezetőnek felkért Horgas Ádám rendező a kulturális bizottság előtt a szerdai városházi meghallgatáson. Fotó: Kuklis István

A kulturális bizottság ülésének leghosszabb, közel egyórás napirendi pontja a Szegedi Nemzeti Színház igazgatói posztjára pályázó Barnák László színművész-rendező meghallgatása volt, aki Horgas Ádám rendezővel jelent meg. Barnák ismertette személyes motivációit, majd pedig a főbb célkitűzéseit – ezt követték a kérdések. A gazdasági, műsorpolitikai kérdésekre elmondta a jelölt, hogy újfajta marketingstratégiát és műsorpolitikát tervez, aminek eredményeként szélesebb nézői kört érhet el a teátrum.Vállalásának teljesítését, miszerint a jelenlegi 64 százalékról 80-ra vinné fel a fizető nézők arányát, segítenék olyan összművészeti előadások, melyek a prózai tagozatvezetőnek felkért Horgas Ádám rendezései közt is láthatók, valamint a színházon kívüli megmozdulások, „flashmobok". Emellett megtartaná az évadonkénti több operabemutatót, és beavatószínházzal is segítené a műfaj befogadását. Az operatagozat vezetőjének Gyüdi Sándort kérte fel, akivel már egyeztettek a következő évadról is.

Nemcsak nyitottabb, hanem zöldebb színházat tervez Barnák: ez alatt a teátrum nagyobb társadalmi felelősségvállalását érthetjük, benne azt a törekvést is, hogy újrahasznosítanának díszleteket, és a költséghatékonyság érdekében több együttműködést kötnének más nemzeti színházakkal vagy épp az Operettszínházzal. A határon túli kapcsolatépítést is fontosnak tartja a pályázó, például Bocsárdi László sepsiszentgyörgyi színházigazgatóval.A bizottság afelől is tájékoztatást kapott, hogy a színházban békés átmenetet szeretne véghez vinni, ha a közgyűlés bizalmat szavaz neki holnap. Barnák kijelentette, ha más elképzeléseik is lennének kollégáival, a céljuk ugyanaz: a szegedi színház minél jobban működjön. A bizottság tagjai végül egyhangúlag, nyolc igennel megszavazták, hogy javasolják kinevezését.A kulturális bizottság a szegedi szimfonikusok ügyében zárt ülést tartott, azt azonban tudni lehet, hogy egyik pályázó sem felelt meg hiánytalanul az előírásoknak (nyelvvizsga vagy megfelelő szakmai gyakorlat hiányzott), valamint egyikőjük sem jelent meg. A bizottság új pályázat kiírására tesz javaslatot a közgyűlésnek.