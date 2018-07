Egyhétnyi tesióra egy napba sűrítve: az ülő életmód ellen harcolnak a Spartan Kid táborban

– Játszunk, sportolunk, erősítünk – foglalták össze a szegedi Spartan Kid tábor résztvevői, mivel foglalkoznak egy héten keresztül. Idén először szervezte meg ezt a programot a K2 Training & Cycling Zone, az első turnus végére mi is ellátogattunk. Kiderült: nevével ellentétben egyáltalán nem kőkemény kiképzőtáborról van szó.– Alapvetően az ülő, mozgásszegény életmód ellen harcolunk – foglalta össze a tábor lényegét Kovács Gabriella fitneszedző, táborvezető. – Sajnos már gyerekkorban látszik, hogy a modern világ mennyire rossz hatással van a gyerekek testére. A tartásuk hanyag, a hátizomzatuk gyenge, és van, akinél már ilyen fiatalon sem mozog jól a csuklóízület a sok billentyűnyomkodás miatt. Az egyhetes mozgásprogram lényege, hogy ezeken az elváltozásokon javítsunk.A gyerekek természetesen mindebből csak annyit érzékelnek, hogy folyamatosan mozognak – egy nap alatt nagyjából annyit, mint a kötelező testnevelésórákon az iskolában egy hét alatt. TRX-edzéstől a játékos vetélkedőkön és sorversenyeken át a szabadtéri fociig rengeteg sport szerepel a programban, a telefonok, számítógépek és tabletek pedig napi nyolc órára száműzve vannak az életükből. Igaz, nincs is idejük ezeket hiányolni.– Nekem a TRX tetszik a legjobban. A tábor után is fogok ilyen edzésekre járni – mesélte a 12 éves Gábor. Arról a kérdésről, hogy elfáradtak-e a hét végére, megoszlottak a vélemények. Volt, aki határozott igennel felelt, más úgy fogalmazott, nem volt olyan vészes. A csapat legfiatalabb tagja, a 8 éves Emma viszont kifejezetten jól bírta a sportos hetet. – Tíz kör lépcsőzés után még futkározott a teremben – mesélték irigykedve a fiúk.A sportos programok mellé speciális étkezést is kínálnak a táborban: glutén-, tej- és tojásmentes étkezést biztosítanak napi három alkalommal. – Az első napokhoz képest ma már nagyon szépen eszik ezeket az ételeket, megszokták az ízeket – mesélte Kovács Gabriella. – Az ebéd mindig finom – mondta a 9 éves Ádám. – A harcsapástétomos kenyér viszont pfuj.Bár nem mérik a gyerekek súlyát, és nem is fogyókúratáborról van szó, az első hét tapasztalatai azt mutatták, hogy a túlsúllyal rendelkező fiatalokról elkezdtek leolvadni a kilók. A szervezők szerint azonban már az is nagy eredmény, ha elérik, hogy egy hétre kiszakítsák a gyerekeket a virtuális világból.