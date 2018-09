Egykori tűzoltószertárba költöznek a védőnők Tápén - fotók

Egykor tűzoltószertár volt, később pedig a levéltár tárolt iratokat az önkormányzat tápéi kirendeltségének udvarán lévő épületben a Honfoglalás utca 73. szám alatt. Az egyszintes épületet most átalakítják, és két védőnő dolgozik majd ott, várhatóan december elejétől.Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy Szeged városa 34 milliárd forintnyi európai uniós forrással gazdálkodhat, ebből csaknem 2 milliárd jut egészségügyi létesítmények korszerűsítésére. Tápén a védőnői szolgálat új helyiségeire mintegy 26 millió forint EU-s forrást és további 9 millió önkormányzati támogatást fordítanak.A körzet önkormányzati képviselője, Szécsényi Rózsa (MSZP) a munkaterület szerdai átadóján elmondta, Tápén jelenleg a körzeti orvossal egy épületben dolgoznak a védőnők, és két éve merült fel igényként, hogy külön költözne a szakszolgálat.A raktárépület energetikai korszerűsítése is megtörténik, és az átalakítás során 1 tanácsadó és 1 munkaszoba, valamint szociális helyiségek kapnak benne helyet. Külön babakocsi-tároló is lesz, váróterem, valamint az udvar rendbetételét is tartalmazza a projekt, ami a tervek szerint december 3-án zárul.