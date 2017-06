Egymásra mutogatnak a hatóságok, maradnak a szeméthegyek a Légió utcában

A Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya már 2016 novemberében vizsgálta a szőregi Légió utca egyik ingatlanában és annak környékén felhalmozott szemét ügyét. A hivatalhoz a rendőrségtől, majd a szegedi önkormányzattól is érkezett bejelentés.Mint megírtuk, néhány év alatt több köbméter szemetet halmozott fel Légió utcai ingatlanán és annak környékén egy helybeli férfi (2017. június 17.: Szemétből épített labirintust a Légió utcában ).A városrész önkormányzati képviselője, Berkesi Ottó Mózes Ervin főjegyzőnél is bejelentést tett. Az önkormányzat vizsgálata azt állapította meg, hogy a hulladékról szóló törvény szerint szemét közterületen engedély nélkül történő lerakása miatt nincs helye közigazgatási bírság kiszabásának, így a Légió utca 56. előtti közterületen elhelyezett hulladékkal kapcsolatban a jegyző hatáskörrel nem rendelkezik.A kormányhivatal álláspontja szerint ezzel szemben – ugyanerre a törvényre hivatkozva – az, hogy az ingatlan tisztán tartásáról a terület tulajdonosa, közterületen az önkormányzat köteles gondoskodni. A Légió utca 56. szám alatti házban és környékén közvetlen fertőzés- és járványveszély nincs ugyan, de a terület megtisztítása, lomtalanítása kívánatos.Ezt a kormányhivatal levélben közölte a szegedi polgármesteri hivatal városüzemeltetései irodájának vezetőjével, kérve intézkedését. A kormányhivatal népegészségügyi osztályának vezetője időközben felvette a kapcsolatot a szemétgyűjtő férfi háziorvosával, aki elmondta, hogy a tulajdonos közel két évtizede pszichés betegséggel küzd, pszichiátriai gondozó is rendszeresen kezelte.A gyámügyi osztályon 2016 áprilisában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezte a férfi gondnokság alá helyezését. A férfi azonban nem jelent meg a klinikai vizsgálaton, majd idén februárban egy saját maga által kezdeményezett pszichiátriai kivizsgálás eredményét mutatta be, amely azt állapította meg, hogy nem szükséges a gondnokság alá helyezése. A gyámhivatal így február 15-én kénytelen volt megszüntetni a férfi ellen indított eljárást. Aki viszont a jelek szerint nem siet a szeméthegy felszámolásával. Úgy tűnik, marad a patthelyzet és a szemét.