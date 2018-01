Egymilliárdos eredményt ért el a mezőhegyesi ménesbirtok - a város polgárain is múlott, hogy egykor megmaradt

A kormány 2016 novemberében visszavásárolta a 2004-ben privatizált Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-t, ezután összevonta a Ménes Kft.-vel, megalapítva ezzel a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t.– Egy olyan állami céget hoztunk létre, amelyre nincs példa Magyarországon – kezdte pénteken évértékelőjét Farkas Sándor. A kormánybiztos elmondta: a kormány arra törekedett, hogy minél jobb feltételeket teremtsen, nemcsak a gazdálkodáshoz, hanem a Mezőhegyesen élő emberek megélhetéséhez is.– Túl azon, hogy a gazdálkodásban, állattenyésztésben betöltött szerepeinknek akarunk eleget tenni, terveink között szerepel olyan szakemberképzést indítani, amelyre a mai magyar agráriumnak szüksége van – fejtette ki a kormánybiztos, akinek további célja, hogy a birtok a felsőfokú képzések gyakorlóhelyéül tudjon szolgálni. Farkas elégedett az elmúlt év eredményeivel, hiszen a társaság vagyona 19,5 milliárd forinttal nőtt. A tavalyi növénytermesztések felülmúlták az ország átlagos mutatóit, hibrid kukoricából például rekordszintű, 3,7 tonnás átlagtermést ért el a cég. – Ezek a sikerek erősítettek meg minket abban az elképzelésünkben, hogy öntözésfejlesztési program keretein belül a jelenleg öntözhető földterület nagyságát 2200 hektárról a duplájára növeljük az elkövetkező időszakban.– Mezőhegyesen egyedülállóan háromfajta lovat tenyésztünk „egy bölcsőből". A furioso-north star, a gidrán és a nóniusz lófajtát a magyar országgyűlés nemzeti kinccsé nyilvánította – vette át a szót a birtok vezérigazgatója, Pap István Tibor . Másfél éve zajlik a szarvasmarha- és ipartelep tervezése, a munkálatokhoz a szükséges engedélyeket megkapták, a közbeszerzéseket kiírták. – A tervek szerint az ipartelep összkapacitása mintegy 46 ezer tonna lesz, magában foglalva a takarmánygyártó, vetőmag-feldolgozó és szárító-tisztító üzemet. Magas genetikai értéket képviselő, mintegy 1100 tehént számláló tehénállományunk megőrzésére indítottunk embrióprogramot – tette hozzá a vezérigazgató. Lázár János elsősorban a mezőhegyesi polgárok érdemének tulajdonítja a ménesbirtok és tangazdaság tavalyi évi sikereit. – A város polgárai összefogtak, és egyben tartották ezt a nagy múltú vállalkozást. A privatizáció után a széthullás és elvesztés veszélye fenyegetett, ami óriási veszteség lett volna az országnak – fejtette ki véleményét a Miniszterelnökséget vezető miniszter.– Bebizonyítottuk, hogy a Magyar Állam jó tulajdonos is tud lenni, olyan vállalkozást működtet, amire remélhetőleg a következő 230 évben is büszkék lehetnek a helyiek – összegezte a tavalyi évet Lázár János. – 22 milliárd forintot invesztáltunk Mezőhegyes újjászervezésébe, ezzel a pénzzel jól gazdálkodott a vállalkozás. A kormány célja, hogy öt év múlva Magyarország legjobb agrárvállalkozása legyen a mezőhegyesi ménesbirtok és tangazdaság – magyarázta a miniszter. – Ez a projekt nemcsak a múlt megmentése, hanem egy kísérlet is a jövővel kapcsolatban – tette hozzá.