Egymillióba is fájhat az ausztriai családi síelés: gyenge a hónap eleje, január közepétől február közepéig tart a szezon

– Az ortodox karácsony miatt ilyenkor, január első heteiben a vajdaságiak tartják életben a szezont, akik átjönnek hozzánk vásárolni és kölcsönözni. Az igazi síszezon Magyarországon igazodik az iskolai szünetekhez, január közepétől február közepéig tart, van, aki már november elején lefoglalta a felszerelést – kezdte az idén 25 éves Bocskai utcai síkölcsönző vezetője, Vály Attila. A családi vállalkozásként működő üzletben hétfőn Bence szolgálta ki a sífelszerelésre vágyókat.A 18 éves Csányi Richárd március közepén utazik a családjával síelni, most foglalta le a bakancsot, lécet és a sisakot. A középkategóriás szettért 14 ezer forintot fizetett. A végzős ságváris gimnazista elmondta, a család korábban járt már az üzletben, de ő csak hétfőn, iskola után ért rá, ezért érkezett egyedül. Csányiék a szerb Kopaonikra utaznak majd. A tizenöt éves Nagy Szabolcs és bátyja, Kristóf mindketten versenyzők, ők is itt próbálták a bakancsokat és a léceket.– Ausztria toronymagasan vezet, annak ellenére, hogy minden évben egy euróval drágulnak a bérletek. Ez a legdrágább és legnépszerűbb úti cél Szegedről. Ahhoz, hogy mi innen el tudjunk menni síelni, kétszer annyit kell dolgoznunk, mint egy osztráknak – tette hozzá Vály Attila.A Csongrádi sugárúton található Robson Sport tulajdonosa, Majoros Róbert is megerősítette kollégáját, azt mondta, karácsonykor elmentek páran síelni, de a január eleje nem erős. – Le a kalappal a környékbeli országok, Szlovákia és Románia előtt, ahol már most komoly a hó, ami január elején nem volt jellemző. Nálunk nagyon enyhe az idő, a hóhatár 1200–1400 méter felé tolódik. Bánkúton három hete ujjongtak, mert leesett egy komolyabb hó – magyarázta.Majoros abban is egyetértett Vályékkal, hogy a síelők legnépszerűbb úti célja még mindig Ausztria, annak ellenére, hogy szerinte idén jelentősen emelkedtek az árak. A pályák és a szolgáltatások minősége és az infrastruktúra természetesen ennek megfelelő, arányban van a magasabb összeggel. Majoros úgy véli, Romániában most kezd felébredni a síturizmus. – Fertő-tető itt van Szegedtől 280 kilométerre, Temesvárig autópálya vezet, onnan 70-80 kilométer. Az 1570-1670 méteres pályák vonzó célpontot jelenthetnének, de kevesen ismerik.

Minden tizedikesnek kötelező a sítábor



A szegedi sportélet és oktatás jól ismert alakja, Barok István 1980-ban vitt először osztályt sítáborba, amit további 35 év követett. – Nálunk a méret a lényeg, mert három évvel ezelőtt összesen 378 tizedikes diákot vittünk Szlovákiába nyolc busszal. A 90-es évek közepén Olaszországba jártunk, de azt kinőttük – mondta. A Ságváriban a december már minden tizedikesnek a síelésről szól, a gimnáziumban ugyanis minden tizedikesnek kötelező a sítábor. Barok István hozzátette, sikerességi rátájuk 96-97 százalékos, tehát csak az nem tanult meg síelni a Ságváriban, aki nem akart.

A legnagyobb kiadás azonban nem a sífelszerelés, a szállás vagy az utazás, hanem a pályabérlet. Egy ausztriai ötnapos bérlet 180–220 euró között van. Majoros Róbert számítása szerint egy négytagú család ötnapos síelése Ausztriában bérlettel, szállással, étkezéssel együtt 600 ezer és 1 millió forint között van. A szerb Kopaonik kijön 400–600 ezer forintból, Románia pedig még ennél is olcsóbb. Szegedről is szerveznek csoportokat Fertő-tetőre, a négynapos síelés mindennel együtt fejenként mindössze 60 ezer forintba kerül.