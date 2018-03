Egymillióért tennék át a tűzcsapot, ha útban lesz az új háznak

Kinek áll érdekében?



Balaton Krisztina, a társaság kommunikációs vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy a vízmű üzemeltetési szerződése alapján és általános szabályként is kimondható, a víziközmű-rendszeren végrehajtott bármilyen átalakítás – ez esetben a tűzcsap áthelyezése – költségét annak kell megfizetni, akinek érdekében áll a változtatás.

Joó Antal: A tűzcsap marad, jön az újratervezés. Fotó: Török János

Joó Antal szerint a szolgáltatók mellett áll a törvény. Fotó: Török János

Néhány éve vettek egy régi házat Kiskundorozsmán, a Vadliba utcában Joó Antalék, a helyére újat szeretnének építeni. Tervük szerint a garázs az utca felől lenne, ám a keskeny porta előtt egy tűzcsap és egy villanyoszlop is van, és ezek megakadályozzák, hogy autóval majd be lehessen állni. – Felvettük a szolgáltatókkal a kapcsolatot, a tűzcsap áthelyezése 3,2 méterrel arrébb 90 ezer forintos tervezés után 820 ezerbe kerülne – mondja a panaszával lapunkat megkereső olvasónk, hozzátéve, vagy kifizeti ezt az összeget, vagy nem tudja a garázst utcai beállóval megépíteni.Kiderült, nem is olyan régen még a „föld alatt" volt a tűzcsap – ez a Google-utcaképen is jól látszik –, csak kiemelték, mint ahogy az utcában még jó néhányat. – Ez egy új szabály miatt történt, csak azt sajnálom, hogy amikor először, sok évvel ezelőtt letették, az nem a portahatárra került, pedig mindenkinek egyszerűbb lenne – mondja olvasónk.A villanyoszlop áthelyezéséről is érdeklődött, de megtudta, az nem úszható meg egymillió forint alatt. Amikor a vízműveknél járt – elmondása szerint –, azt az információt kapta, hogy minimum 300 ezer forint lesz a tűzcsap áthelyezése, de pontos árat csak a terv után tudnak adni. – Adtak is, de ha csak sejtem, hogy ilyen magas az összeg, nem áldozok a terveztetésre 90 ezer forintot – mondja Joó Antal, hozzátéve, az a baj, hogy a szolgáltatók mellett áll a törvény. A ház terve már majdnem kész volt, most nagyon bele kell nyúlni.– A fogyasztó 2018 januárjában adott be hozzánk tervet, amelyben kérte a tűzcsap áthelyezéséhez a hozzájárulásunkat. Ezt február 7-i nyilatkozatunkban meg is tettük, majd árajánlatot készítettünk, és azt 26-án megküldtük számára – áll a Szegedi Vízmű kérdésünkre adott válaszában.Kétféle ajánlatot adtak, egy földmunka nélkülit, ami csak azokat a fázisokat tartalmazza, amelyeket kizárólag a vízmű végezhet el, ilyen például az üzemelő vezeték megbontása, idomok beszerelése, régi leágazás kiszerelése és pótlása. A komplett, a földmunkát és a bontáshoz kapcsolódó engedélyeket is intéző megoldás 820 ezer forintra jött ki.– Földmunka nélkül valóban százezrekkel olcsóbb lett volna, de az én felelősségem, ha a markoló megsért egy rejtőző közművezetéket, és milliós a kár, így nem mertem belemenni – mondja olvasónk.A vízmű hangsúlyozza, az ajánlati ár előlegnek minősül, az elszámolás a feltárást követően a felhasznált anyag és munkaidő alapján történik. A Vadliba utcában jelenleg egy 80 milliméter átmérőjű, régi, azbesztcement vízvezeték üzemel, a rajta található tűzcsapokkal együtt, még az 1970-es évek elején építették ki. – A tűzcsap a jelenleg is álló régi épület előtt található, elhelyezése a tűzvédelmi szabályok előírásainak megfelelően történt, és az ingatlanon élők ki- és bejárását nem akadályozza – hangsúlyozza a vízmű, hozzátéve, az építő az ingatlant ezen adottságokkal vásárolta, ezt a tervezésnél is figyelembe kellett volna vennie.