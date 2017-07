Egyre kevesebbet kapunk a pénzünkért

Kilencdecis olaj

– A minap nagyon örült egy nyugdíjas a boltban, hogy milyen olcsó az étolaj. Mondtam neki, azért, mert csak kilenc deci – mesélte Mráz János, aki azt szeretné, ha minden olyan lenne, mint régen, vagyis az étolaj egy liter, a sör pedig fél liter. Dányi Edit azóta néz meg minden terméket, amióta kilencdecis olajat vett egyliteres helyett.– Az ára persze annyi volt, mint a literesé. Ezt hívják úgy, hogy burkolt áremelés – mondta olvasónk.

– Ez felháborító! Teljesen hülyének nézik az embert. Árat nem emel a gyártó, mert akkor esetleg más hasonló terméket venne az ember. Viszont a gyártók követik egymást, így lassan nincs választási lehetőség. Egyre kisebb kiszerelésben, pofátlan áron kínálják a termékeiket – mondta Bálint Attila.Gábor Ági szerint aki matekból gyenge volt, az is ki tudja számolni, hogy azonos áron kevesebb termék, az drágítás. Olvasónk szerint igaz, hogy már kötelező feltüntetni a termékeken a kilónkénti árat, de szerinte azt olyan apró betűvel írják fel, hogy alig lehet látni, és ha azt mind végigbogarászná az ember, akkor órákig tartana a bevásárlás.

A tudatos vásárló

– Nekem a joghurt a kedvencem. Gyerekkoromban 2 deci volt, most 125 gramm. Annyira összement, hogy fél fogamra se elég, de lehet, hogy én nőttem meg – mondta Gábor Ági.Tary Tibor már évek óta szinte minden terméknek megnézi az egységárát. – Ez akkor kezdődött, amikor a különböző mennyiséget tartalmazó tejfölök megjelentek a polcokon. Ezt már a gyermekeimnek is megtanítottam – mondta a férfi.

Drágán kevesebbet

Egy másik olvasónk is mindig megnézi az egységárat, mert tudatos vásárlónak tartja magát. Tóth-Buzdárné Sólyom Rita nagy kiszerelésű, úgynevezett vödrös tejfölt is vásárolt pénteken a CBA Novában. A kétgyermekes anyuka elmondta, azért vesznek mindig ilyet, 450 grammos tejfölt, mert anyagilag is megéri, és a minőségével is elégedettek.Egy olvasónk szerint a méretcsökkenés után nem sokkal általában emelik az árat is. Így a végén azon kapja magát az ember, hogy jó drágán vásárolt jóval kevesebbet. Nagy Ferenc elmondta, vágott dohányt szokott vásárolni a trafikban. Pár hónapja még 980 forintért vett 40 grammos dohányt. Ezt kivonták a forgalomból, és már csak 30 grammos dohányt lehet kapni.

– Ezt eleinte 930 forintért adták, majd rövid időn belül felemelték az árát 980 forintra, és a múlt héten már 1050 forintért adták.A CBA Novában 0,5 decis sört 179–219, 0,4 decis sört 189–199 forintért, tejfölt – 315-től 450 grammig – 249–349 forintért, 225 grammos kávét 599, 250 grammosat pedig 699 forintért, 280–300 grammos mosóport pedig 229–419– Valamikor arra is figyelek a bevásárláskor. Ez főleg a mennyiségtől függ: a több liter tejnél, nagyobb kiszerelésű áruknál a kilónkénti árat is megnézem. Ezt nem mindig egyszerű, mert általában apró betűkkel írják oda.Márki Istvánné (női szabó):– Ismerem a termékeket, amiket megveszek: figyelek az árukra, de a minőségre leginkább, és arra, hogy a csomagolása rendben legyen. A bevált minőséget általában akkor is megveszem, ha a kiszerelés változik, vagy drágul a termék.– Legtöbbször céltudatosan vásárolok, a nagyon feltűnő különbségre szoktam csak felfigyelni. Inkább a minőséget tartom szem előtt, ha pedig nagyobb mennyiséget vásárolok, akkor a szavatossági idő dönt; akciós terméknél is azt nézem meg inkább.– Igen, sajnos észrevettük, hogy ugyanazért a pénzért kevesebbet kapunk. A feleségem a múltkor a grízen háborodott fel, úgy tűnt, hogy jó az ára, de csak 750 grammos csomag volt. Inkább az akciós termékeket figyeljük az újságban és interneten is.