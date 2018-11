Egyre népszerűbb a Márton-nap - terelés, lakoma, táncház és kézműves-foglalkozás a megyében

Programok a nevezetes nap jegyében



A Zákányszéki Művelődési Házban ma délután például előadás, kézműves-foglalkozás és táncház lesz, de a helyi plébános Márton legendájáról is beszámol majd. Hasonló érdekességek lesznek a szegedi Alsóvárosi Tájházban vasárnap 10 órától, míg a Szent-Györgyi Albert Agóra lámpás felvonulást tart ma este a megyeszékhelyen. Kivételesen vasárnap délelőtt tartanak családi játszóházat a Móra Ferenc Múzeum múzeumpedagógusai a Várban, ott is a Márton-napé lesz a főszerep az ódon falak között.

Márton-napi lakomák

Nagy rá a kereslet

Vendégség libahajtással

Gyógyító ereje van az állatoknak

A Márton-nap megyén kben is egyre népszerűbb, kevés az a település, ahol ne rendeznének legalább kézműves játszóházat, lámpás felvonulást vagy táncházat. A negyvennapos adventi böjtöt megelőzően ez az utolsó olyan nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett.Újra népszerűek a libalakomák, a vendéglátóegységek külön menüsorral készülnek, azonban mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk, ha ezek közül választunk.A Szeged étteremben például főételnek választhatjuk a konfitált libacombot mangalicasonkás túrós csuszával és kapros-paprikás mártással, ezért 3600 forintot kérnek. A Classic Pincében négyfogásos Márton-napi borvacsorát rendeztek pénteken, egy főnek 9800 forint volt a belépő. A sorból a Szent István étterem sem marad ki, péntektől vasárnapig libalakoma lesz többek között hatféle főétellel, 3000-től 5000 forintig.Az sem jár olcsóbban, aki otthon készíti el a ludasságokat. Tegnap a Mars téri piacon járva erősen kapaszkodnunk kellett, amikor az ártáblákra pillantottunk volna, de inkább szemmeresztés lett belőle. 13 ezer forintért kínálják a libamáj kilóját, minden pultnál ennyiért kapható, olcsóbban sehol sem találtunk.– És ez még olcsó! De azt tapasztaljuk, hogy aki erre éhezik, az nem riad vissza az ártól, mi például ma már nem is kaptunk belőle, a héten mindent eladtunk – szól ki a pult mögül Sztankovics Éva, a Víg-Hús baromfibolt egyik eladója.Az üzlet tulajdonosa, Víg Ferenc rögtön hozzá is teszi, libából készlethiány van az országban, amit a tavalyi madárinfluenza okoz. – Egyszerre több vágóhíddal, üzemmel is tartom a kapcsolatot, hátha kapnánk még a hétvégére, mert nagy rá a kereslet, de egyelőre nem látni rá esélyt. A magyarok mellett Romániából és Szerbiából is érkeznek vásárlók, azt mondják, még így is olcsóbban jönnek ki, mint ha helyben szereznék be – magyarázza az üzletvezető.A szintén a pult mögött álló Kovács Irén szerint néhány éve kapott csak ekkora hangsúlyt a Márton-nap. Azt mondja, fiatalabb korában senki sem törődött az ünneppel, de most két hete szinte mindenki a libát viszi.Lehet még kapni a piacon libamellet 3500 és 4000 forint között, libacombot 3000 és 3500 forint között, bőrös hájat 1000 forint körül, zsírt 850–1000 forintért, tepertőt pedig kilónként 4000 forintért, ebből legolcsóbb az Irén csarnokban, a tápéi sütisnél volt, itt 2800 forint kilója.A lakmározás a népszokások jegyében zajló programokon is szerepet kap, a legtöbb helyen lila hagymás libazsíros kenyérrel és teával vendégelik meg a jelenlévőket. Így volt ez csütörtökön a Csongrád Megyei Napsugár Otthon ásotthalmi részlegében is, ahol idén immáron ötödik alkalommal rendeztek libahajtást Tari József hagyományőrző és kutyatenyésztő vezetésével.– Mindig is gondolkoztunk rajta, hogy baromfival is foglalkozzunk, több próbálkozás után a liba mellett döntöttünk. Ezt követően érkezett hozzánk a felkérés 2013-ban az otthontól, hogy itt, Ásotthalom határában Márton-naphoz közeledve rendezzünk libaterelést. Ez számunkra is terápiás, szociális tevékenység. Örültünk a lehetőségnek, hiszen a kutyáink gyakorolhatják a fegyelmezettséget, nem bánthatják a libát, ezért felfokozott a hangulat. Ezt a tudást kiképzés során tanulják meg az ebek, terelőiskolába járnak – tudtuk meg Tari Józseftől, aki Csárdás nevű kutyájával szórakoztatta a jelenlévőket.A kutyatenyésztő és a részleg vezetője, Czöndövné Mohai Ibolya is úgy véli, nemcsak a kutya mint társállat közelsége van jó hatással a speciális otthon ötven lakójára, a haszonállatok is kedveltek.– Fontos azonban az állandóság, amely által kiszámítható az értelmileg sérült személyek gondolkodása, tevékenysége. Ezért hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a programot öt évvel ezelőtt, fő apropója az állatok gyógyító ereje. Mindannyian vágyunk az ünnepekre, hiszen feltöltenek minket, másabbak, mint a hétköznapok. Az itt élők egész évben készülnek erre a napra, aktívan kiveszik a részüket a terelésből is, este pedig bulival zárul az esemény – nyilatkozta lapunknak Czöndövné Mohai Ibolya.A közönség soraiban ott voltak az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezetének gondozottai is, sőt külsős résztvevőként kipróbálta a puli, a pumi és a mudi kutyák által vezetett hajtást a részlegvezető 86 éves édesanyja, Mohai Imréné is.