Egyre több külföldi kerül börtönbe nálunk

Egyre több külföldi állampolgárt ítél el vagy helyez előzetes letartóztatásba a bíróság Szegeden. Számuk különösen az elmúlt hónapokban emelkedett meg, hiszen a 2015-ös migrációs válság után sok embercsempész felett tavaly hoztak ítéletet.A határközelség miatt Csongrád megyében sok külföldi drogfutárt is bíróság elé állítanak. Szeged egyetemi város is, ahol az elmúlt években több külföldi diák is szembekerült a törvénnyel.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!