˝Egyre többen eszik a főztöm˝ - Rákász Gergely ismét Szegeden lép fel

Látványkoncert Hódmezővásárhelyen



Szegedi koncertje után Rákász Gergely december 4-én ad majd látványkoncertet Hódmezővásárhelyen, a Református Ótemplomban. A TÉL című koncertje azokat a régi, fehér, csikorgó, korcsolyázós és szánkózós teleket idézi, amikor még érdemes volt begyújtani a kandallóba, hiszen manapság a kiskabátos decemberek éveiben ezekre már csak versekből, mesékből vagy a zenével emlékezünk.

Rákász Gergely: Ha művészként nem tűzöm ki célul, hogy picit jobbá tegyem a világot, akkor nem ér semmit az egész. Fotó: Kuklis István

– Érdekes volt a gyerekkorom. Csomó könyv volt otthon, és zongora a közös zenélésekhez. A vasárnapi asztalnál nem az volt a menő, hogy ki tudja felszívni az orrán át a tésztát, hanem az, ki mit olvasott a héten. Az iskolában én Mozartról tudtam sokat, a többiek Madonnáról – mesél a gyerekkoráról Rákász Gergely. Később persze lány osztálytársaitól kapott pár kazettát, de így fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy azok, akik nem olyan közegből jöttek, mint ő, nem is tudják, milyen jó a klasszikusok világa.– Életcéllá vált, hogy azt tudjam mondani a publikumnak: kezüket csókolom, ez jó, csak meg kell kóstolni. Olyan, mint a spenót, elsőre fura, de finom. Rongyosra beszélem a számat, de eredménnyel. Egyre többen eszik a főztöm.Az orgonista szerint a gyerekek unják a komolyzenét, de megérti, mivel rosszul van tálalva. Kevés az élmény, sok az adat. A művészet nem tanulnivaló, hanem élvezeti cikk! Nem szabad elvárni egy gyerektől, hogy lecserélje Beyoncét Beethovenre. – Ha elunja a dobgépet, lehet, eszébe jutok, és rám keres, vagy elmegy valamelyik kollégám koncertjére.Böjte Csabával együtt gyerekeket támogat. Mivel nem csak kenyérrel él az ember, így akadt, hogy a lurkók mellé egy énektanárt fogadtak. Aktív hálának nevezte ezt, hiszen mindenki tartozik valakinek, akinek sosem tudja megfizetni.– Az orgona a hangszerek királya, a lordok körbeülik. Azok kapnak helyet mellette, akik az évhez kötődnek, idén ilyen Vivaldi – mesél koncertsorozatáról, a Lords of Organ II.-ről. – Akkor végzem jól a dolgom, amikor az ember picit jobb lesz. Aki Bachhal töltekezett, nem dobja el a PET-palackot az erdőben. Bár tömegeket magas kultúrára szoktatni egy utópia – mondja Rákász Gergely, aki realistának vallja magát, noha ő lenne a legboldogabb, ha embereket a „fülüknél fogva" meg lehetne fogni, és azt mondani: figyelj, adj öt percet ennek a világnak.– El kell dönteni, plüssklasszikust akarok-e a hozzáadni a világhoz, vagy nem. Ha művészként nem tűzöm ki célul, hogy picit jobbá tegyem a világot, akkor nem ér semmit az egész.Látta már a 2Cellost és Lindsey Stirling koncertjét is, de az nem klasszikus művészet. – Az egy új stílus, Isten látja a lelkem, nekem még tetszik is, de az arány nem mindegy. Teljesen felhígítani valamit, hogy arénakoncert legyen belőle, vagy klasszikus vacsorát készíteni egy gourmet társaságnak, akik viszont mégiscsak a mában élnek – ez a kérdés. Aki meghallgat egy AC/DC-t a 2Cellostól, az később nem tuti, hogy rákeres Yo-Yo Mára. Én arra akarom rávenni az embereket, hogy kezdjenek el gondolkodni. Vagyis, aki eddig nem tette, el ne kezdje, mert igen macerás. De arra, hogy értékekkel töltekezzenek, mindenképp agitálok, és jó érzés alternatívát adni annak a közönségnek, amelyet bánt a mai világ nyerssége, közönye, darabossága, hogy finoman fogalmazzak. Nekik szól egy ilyen látványkoncert a vetítéssel és zenetörténeti narrációval. Feltölt, igényesen szórakoztat, és mindig tanulunk valami érdekességet ebből a világból. Remélem, nem sértek senkit ezzel a kis tréfával, bár aki idáig eljutott egy kultúrcikk olvasásában, azt biztosan nem.