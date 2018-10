Egységes jelzések az Európai Unióban - még idén rekordot dönthet az üzemanyag ára

Gyöngyösi Zsolt: a B betű nálunk inkább a benzint jelenti, ezután a gázolajat jelöl majd.

Tegnapi árak a Kálvária sugárúti Molnál. A gázolaj literje már közelít a rekordhoz.

Rémhírként söpört végig az interneten, hogy új üzemanyagcímkével kell ellátni október 12-től a benzinkutakat Magyarországon. Több portál is alaposan ráijesztett az autósokra, hogy az ismeretlen betűk miatt sokan akár félre is tankolhatnak.– Folyamatos lesz az új címkék felhelyezése, és a régiek sem tűnnek el, pánikra semmi ok – hangsúlyozta az elmúlt napokat leginkább sajtónyilatkozatok adásával töltő Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.Hozzátette, a címkék a meglévő információkat tüntetik fel egységes formában, hogy a külföldre utazó uniós polgárok minden országban ugyanazokkal a jelekkel, ábrákkal, színekkel találkozzanak.A magyarországi bevezetés október 12-től fokozatos lesz, még meg is kell születnie a vonatkozó jogszabálynak. Ezt hangsúlyozza Pajkos János, a szegedi, Tompai kapu úti benzinkutat üzemeltető MAXI-Line ügyvezető-tulajdonosa is. – Egyelőre nincs teendőnk, hiszen a törvény sem készült el, és utána is lesz még türelmi idő – mondja a szakember, hozzátéve, még azt sem tudni, melyik hatóság fogja ellenőrizni.Gyöngyösi Zsolt kútmenedzser és területi képviselő szerint abból még lehet gond, hogy a gázolajat jelöli a B betű, amely inkább a benzint jelenthetné egy hazai benzinkúton. Úgy véli, mindenkinek jobban kell majd figyelnie az elején.A változás része, hogy az október 12-e után forgalomba kerülő motorkerékpárokat, személygépkocsikat, teherautókat és buszokat is el kell látni az új jelöléssel, mégpedig az üzemanyagsapkájuk közvetlen közelében. Ami jellemzően a tanksapka fedelének belső oldala, ahol azt eddig is találtuk.A címke alakja az üzemanyag típusát is mutatja: a kör a benzint, a négyzet a gázolajat, a rombusz a gázokat jelöli. A körben szereplő E betű az etanolra, a négyzetben lévő B a biokomponensű gázolajra vonatkozik. A betűk utáni számok a megújuló üzemanyag arányát mutatják: a körben az E5 felirat a legfeljebb 5 százalék etanoltartalmú benzint jelzi.Csütörtökön Szegeden egyedül a Shell kutaknál találtunk új címkéket a kútoszlopokon, ám a töltőpisztolyokon még itt is a régi jelzések voltak. A MOL Kálvária sugárúti kútjánál nyoma sem volt az új jelölésnek, vagyis nemcsak a kisebb töltőállomások, de az ország legnagyobb hálózata sem jutott még el a matricázásig.Ha az új címkéket még keresni is kell, a magasabb árak már megjelentek a kutakon, idén akár új csúcsokra emelkedhetnek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj elmúlt napokban produkált drágulásának hatására a benzinkúti árak egyetlen hét alatt 10-12 forinttal nőttek. – Ha a piaci várakozások beigazolódnak, további több tíz forintos drágulásra lehet készülni – írja elemzésében a Portfolio.hu.Várhatóan az olajkartell is képtelen lesz megakadályozni, hogy a hordónkénti árak már 2018-ban 100 dollárig ugorjanak, ami egyben azt is jelentheti, hogy a magyarországi üzemanyagárak még idén megközelíthetik, vagy akár meg is haladhatják az eddigi abszolút rekordok szintjét. Benzin esetében literenként 451, a gázolajnál pedig 449 forint volt 2012-ben országos átlagban a rekord.A MOL szerdán bruttó 8 forinttal emelte a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, a benziné ezúttal nem változott. Az emeléssel a gázolaj literje 435 forintra drágult, a benzin átlagára 406 forint.A legfontosabb újjelölésekE5: benzin, amelynek alkoholtartalma 5% etanol; E10: benzin 10% etanollal (ilyen nálunk nem létezik); E85: 85%-os alkoholtartalmú etanol; B7: dízel, amelynek biodízel-tartalma 7%; B10: dízel 10%-os biodízel-tartalommal.