Egyszer volt egy major Dóc határában: elnyelte a föld Árpádék nyáját

Ilona három évvel ezelőtt még Dócon, a birkákkal.

Archív fotó: Schmidt Andrea

– Itt van fürdőszoba, konyhabútor, de sokszor eszembe jut a dóci kalyiba – Ilona alig fél éve költözött el Dócról, mivel Árpád, akivel 25 éven át gondozta a több száz juhot, tavaly ősszel meghalt. Több évtizedes küzdelmük a legelőkért ezzel le is zárult.Nincs igazság az állam dóci földjén címmel írt lapunk Juhász Árpádról és Kiszner Ilonáról, akik a négyszáz birkájuk százhektáros bérelt legelőjéért harcoltak. Több bírósági tárgyalás is következett, de Juhász Árpád nem lelte meg az igazát. Végül tavaly ősszel a majd nyolcvanéves Árpád elhunyt. Ilona egyedül maradt, kénytelen volt a birkákat is eladni, hiszen lényegében már a legelőjüket is elvesztették. Az asszony a szomszéd megyébe költözött, ahol Árpád gyermekei gondoskodtak egy kis házról, ahová bevackolhatott Ilona. A történteket persze nehezen felejti.

Földtörténelem

A juhokat eladták, a kutyákról a terület új gazdája gondoskodik.

Fotó: Karnok Csaba

A dóci központtól néhány kilométerre, az út mentén volt Juhászék kis majorja: egy akol a juhoknak és egy két négyzetméteres fabódé Árpádnak és Ilonának. Éppen 23 évvel ezelőtt, húsvétkor költözött a most 65 éves Ilona Csángóföldről Dócra, a majorba a 18 évvel idősebb Juhász Árpádhoz, hogy segítsen neki a juhokat rendben tartani. Úgy tervezték, hogy a gyapjúból Ilona majd sző, csinál takarót, zoknit, boldogulnak valahogy. De az életük egy vesszőfutás lett.Juhász Árpád földet bérelt Dóc határában a csongrádi állami gazdaságtól 1990-től kezdve. A szerződés 10 évre szólt, azzal a záradékkal, hogy a bérlőnek előhaszonbérleti joga van, tehát ha nem mondják fel a szerződést, automatikusan meghosszabbítják azt. Csakhogy közben tönkrement az állami gazdaság, a föld az ÁPV Rt. kezelésébe került. Itt kezdődtek a gondok, mert időközben Héjja István csongrádi gazda cégébe beolvadt az állami gazdaság jogutódja, Héjjáék pedig bérleti szerződést kötöttek arra a földre, amelyen Juhászék akkor már legeltették a juhokat. Ez 2000-ben történt, akkor kezdődtek a perek.Ezek a perek egy egyetemi oktató segítségével már éppen a helyes mederbe terelődtek volna, de Árpád halála után a család már nem akar bíróságra járni. Pedig már látták az alagút végét.

Eladtunk mindent

Beszántották a hodályt is

– Nagyon nehéz volt Árpád nélkül – Ilonának egyedül kellett intézni a birkák nyírását, fülszámozását, oltását. Besegített neki Árpád fia is, aki száz kilométerről járt ide, de ez így bajos volt. – Hitelre adtuk el a juhokat is, nem volt vevő rájuk – az asszony idén tavasszal kapja meg az értük járó pénz egy részét, a maradékot majd jövőre. De annyira bajos volt már az egész, hogy ez sem érdekli már Ilonát. Örül, hogy nyugalma van, Békésben együtt él nemcsak Árpád gyermekeivel, de lányával és unokájával is. – A juhok voltak a mindeneim – Ilonának még eszébe jutnak a bárányok, ahogyan éjt nappallá téve sürgölődött körülöttük. – Olyan pörgős volt, az most hiányzik – teszi hozzá az asszony.– Feltámadás? Nekünk mikor támad fel Jézus? – három évvel ezelőtt, húsvétkor még így fakadt ki Ilona. Mostanra lehiggadt vagy elfásult. – Időnként visszamegyek, de ritkán – gondolkodik el. A két kutya, amely korábban a juhokat terelte, még ott van a kalyibánál, hűségesen őrzik a legelőt, igaz, már üresen. A pulikat már a terület új gazdája gondozza. Mi is kimentünk körülnézni, tele volt az edényük étellel. Békésen ültek ottjártunkkor a házuk előtt, csak időnként szaladtak egy kört csaholva, mintha a már nem létező birkákat terelnék össze.