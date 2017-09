Egyszerre 7-8 gép a levegőben: a repülésről szólt minden Szatymazon

Nagy volt a forgalom szombaton a Szatymazi Repülőtéren: szinte folyamatosan a levegőben volt egyszerre akár 7-8 gép is. Volt tehát mit nézniük azoknak, akik kilátogattak a repülőnapra, melyet immár tizedik alkalommal rendeztek meg a kis faluban. Sárkányrepülők, mezőgazdasági gépek, vitorlázók és motoros kisgépek váltották egymást, amikor pedig a nagyok éppen a földön voltak, a modellezők is megmutathatták, hogy legalább olyan trükkökre képesek, mint a legképzettebb pilóták.

Persze voltak itt olyanok is, akik a maguk területén utánozhatatlanok. Például Tóth Ferenc műrepülő vitorlázó világ-és Európa bajnok, aki egy zenére komponált versenyszámot mutatott be a szatymazi légtérben. – Egy motoros géppel nyilván alacsonyabban és hangosabban lehet repülni, de azt gondolom, a vitorlázó mégis emberközelibb - magyarázta. Hozzátette: bár nagy volt a szél, őt ez nem zavarta a produkcióban, annak pedig örül, hogy volt, aki bemutatója végén azt mondta, még nem is látott ilyet. – Hiszen pont ez a lényege az ilyen rendezvényeknek: hogy megmutassuk, mit tudunk.

Hogy egy vitorlázó is lehet hangos, azt is bebizonyították a rendezvényen, hiszen délután egy gázturbinás vitorlázó is tartott bemutatót. Utána pedig következett Veres Zoltán műrepülő világbajnok. – Ez a fickó nem semmi – állapította meg egy középkorú nő, miközben Veres éppen fejjel lefelé repült el a nézők előtt. Hogy produkciója látványos volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy a közben eleredő eső elől sem húzódtak be a nézők a sátrak alá, végignézték a programot.

- Azért nem ülnék be mellé. Tériszonyos vagyok – mondta Domján Levente. – Meg anya se engedné – tette hozzá mosolyogva a társaság egyik férfi tagja. A tízéves fiú egy hungarocell repülőt tartogatott, azt szerette volna aláíratni a világbajnokkal. Nemhogy autogramot kapott, még kezet is foghatott és fotózkodhatott is a pilótával, így határtalan volt az öröme. – Most elmegyünk sétarepülni. Mert a tériszony legyőzhető – jelentette ki boldogan. Édesanyja pedig csendben megjegyezte: reméli, nem ez volt az utolsó interjújuk. Jelentjük: szerencsésen földet értek.