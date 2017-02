Egyszerre boldog és csalódott: afrikai állatokkal nyert díjat Máté Bence a sajtófotóversenyen

Afrikai elefánt érkezik az itatóhoz a háttérben zebrával. A fotó egy

távirányítású rendszerrel készült, amit saját magunk építettünk. 35

éjszakán keresztül készítettem éjszakánként átlagosan 1500 felvételt.

Nagyon ritkán sikerült értékelhető képet lőni, mert nagyon kevés állat

mozgott a területen, az első 10 éjszaka semmi sem jött a kamera elé... Több

hét próbálkozás után nagyon megörültem, amikor ezt a felvételt töltöttem le

a gépből, amin szépen látszódnak a csillagok kevés felhővel, jól van

kiexponálva az elefánt is, és ráadásként még egy zebra árnyképe is fokozza

az afrikai hangulatot.

Afrikai itatóhoz járó állatokról készült éjszakai fotóival aratott ismét nemzetközi sikert Máté Bence. Ugyan természet kategóriában, de nem természetfotóként értek el képei szakmai elismerést: ezúttal a világ legrangosabb sajtófotóversenyén, a World Press Photo 2017-en lett harmadik helyezett holdfényben ivó bivalyokat, zebrákat, vízilovat, oroszlánt, elefántot és több más afrikai állatot ábrázoló fotósorozatával – Ennek a versenynek még a természet kategóriájába is sajtó jellegű képekkel lehet bekerülni, olyanokkal, amelyek riportok, és sztorit is ábrázolnak egyben. Az, hogy szép képek egymás utáni sorozata kerüljön be, nagyon ritka – mondta a 30 éves, számtalan díjjal elismert Máté Bence.

Előre megterveztem ezt a teliholdas képet, amihez kellet egy jókora

szerencse is. elsőként utánanéztem a telihold kelte és nyugta pontos

szögének és idejének. Ezek alapján kiderült, hogy összesen maximum 2 este

és 2 reggel lesz esélyem ilyen képeket készíteni. Ehhez képest olyan

helyeket kerestem ahol volt esélyem állatokat találni magasabb ponton, mint

az autóm, a háttérben pedig csak az eget, mindezt a holdhoz képest

megfelelő irányban. Az első 3 alkalommal teljesen felhős volt az ég, pedig

a kifigyelt helyek egyikén még vízilovat is láttam. Az utolsó hajnalon

azonban gyönyörű tiszta idő volt, csak éppen állatokat nem láttunk sehol.

Jobb híján megálltunk az egyik helynél, bízva a szerencsében. Az utolsó

utáni pillanatban, amikor már majdnem tovább indultunk megjelent egy

kafferbivaly sziluettje! Óvatosan fotózni kezdtem, nehogy elriasszam,

miközben folyamatosan arrébb kellet sétálnom, ahogyan a bivaly is sétált.

Óriási szerencsém volt, hogy a pár perces jelenet közben még egy varacskos

disznó is átszaladt a képen.

Az említett fotók elkészültét négyéves munka előzte meg: 2012 óta építették a leseket a területen, amelyeket öt hétig tesztelt a híres pusztaszeri fotós. A díjnyertes képek mégsem a lesekből készültek, hanem messzebb, egy itatónál egy távirányítós technológiával. – Amíg a leseken fotóztam, addig ez a gép készítette ezeket a képeket – mondta Bence. A feladat „oroszlánrészét" mégsem a gép végezte – a természetfotós minden este memóriakártyát és akkumulátort cserélt benne, illetve letakarította, és ami a legfontosabb: beállította. – Ezt a technológiát a diafotózáshoz tudnám hasonlítani. Nagyon tudatában kell lennie a fotósnak, hogy milyen beállításokat használ, milyen szögből, milyen időjárás mellett készülnek a képek. Különben az egész éjszaka anyaga tönkremegy – árulta el Máté Bence.

Dámszarvasok sétálnak az éjszaka csendjében. 3 éven keresztül jártam

Tamásiba a Gyulaj Zrt. területére, míg végül rengeteg energiával sikerült

néhány szarvast lefotóznom. A fotózás hatékonysága elképesztően kicsi volt.

Vagy nem jöttek az állatok, vagy felhős volt az ég, vagy összecsíkozták a

repülők a képet, vagy lemerültek az akkumulátorok, vagy a hold világította

túl a csillagokat…. Az a néhány felvétel, amit sikerült készítenem

kárpótolt a sok sikertelenségért.

Saját bevallása szerint már 10 éve próbálkozott a World Press Photón, sikertelenül. Egészen eddig. Mint mondja, nem is csodálkozott, hogy eddig nem díjazták, „mert ez nem az a stílus". – Most azonban mégis összejött egy harmadik hely, aminek nagyon örülök. Annak viszont már sokkal kevésbé, hogy ennek a versenynek a fődíjasa egy olyan fotó, ami terroristákat igazol arról, hogy amit cselekszenek, az a nagyközönséghez is el tud jutni – árulta el a világ legjobb természetfotósa. Ezzel Burhan Ozbilici fényképére célzott, amelyen Andrej Karlov, a törökországi orosz nagykövet meggyilkolása látható a merénylővel együtt. – Egy terrorista célja, hogy minél több emberhez eljusson a tette. A világsajtó és ez a díj pont ebben segített neki, ami szerintem kifejezetten káros – mondta Máté Bence.

Oroszlán fülel a csillagos éjszakában. 35 estén keresztül kísérleteztem távirányításos fotózással Afrikában. Ezalatt összesen 50 000 felvételt készítettem, amiből összesen hármon volt oroszlán. Az egyiken, feltehetőleg a fényképezőgép kattanása miatt figyelt fel, ezért teljesen mozdulatlan maradt egészen 15 másodpercen keresztül, amíg a kép készült. A következő felvétel kezdetekor még mindig ugyanebben a pozícióban volt, viszont rögtön utána kisétált a képből így összesen csak ez az egyetlen fotó sikerült.

A természetfotós jelenleg sem tétlenkedik: épp 54. napját tölti egy lesben a Kiskunsági Nemzeti Park egy taván, és madarakat fotóz. A következő lépés a tavaszi hazai madárvilág lesz. Augusztusban újra Dél- Afrikába megy, utána Grúzia, majd Costa Rica lesz az idei program, hogy újabb érdekes természeti jelenségeket és élőlényeket örökítsen meg.