Egyszerre túrták fel több helyszínen Szegedet - akadályok a fesztiválok, a szállodák környékén

A Novotel Hotel oldalánál is fel van törve egy nagy darabon az aszfalt a Felső Tisza-part irányában: a környéken több a panzió és a szálloda, a Szegedi Vízmű szalagjával körbevett forgalmi akadály gondot okozhat a környéket nem ismerő turistának. A kordonnál tegnap ottjártunkkor senki nem dolgozott.

Ma hajnaltól helyreáll a megszokott forgalmi rend a Kossuth Lajos sugárút–Rókusi körút–Vásárhelyi Pál utca csomópontjának jelzőlámpás körforgalmában, a kivitelező ugyanis addigra befejezi a garanciális javítást, amelyet június 19-e óta végez – írtuk meg tegnap az örömhírt.A csomópont forgalmi akadályainak felszámolása után azonban még mindig marad jó pár helyszín a városban, ahol különböző vállalatok aszfaltozási vagy javítási munkálataiba futhat bele a Hungarikum Fesztiválra vagy a Szegedi Szabadtéri Játékok A notre-dame-i toronyőr című szuperprodukciójára érkező turista.Ne autóval látogassunk ki a tegnap kezdődött Hungarikum Fesztiválra, hiszen a környéken a megszokottnál jóval kevesebb parkolót találni: az aszfaltjavítás már jó ideje elkezdődött a környéken, most szinte a teljes Feketesas utca egyik oldala és a Kígyó utca egy része is fel van marva. A Feketesas utca másik oldalán levő parkolókat így nem lehet használni, hiszen a forgalom egy sávon halad. A munkások tegnap is gőzerővel dolgoztak a kánikulában a forró aszfalton.Ugyancsak a vízmű ásott le jó pár méter mélyen a Szilléri sugárút közepén: munkásokat itt sem találtunk tegnap, a gödör a nem éppen esztétikus látvány mellett főleg a gyalogosközlekedést érinti.Fel van túrva a Csongrádi sugárút mindkét oldala is a Kaáli Intézetnél: itt is jó ideje folynak már a munkálatok, tegnap is több helyszínen dolgoztak egyszerre itt a munkások. A Petőfi Sándor sugárút–Bécsi körút kereszteződésében is javítási munkálatok folynak, valamint több kisebb szegedi utcában is találkozhatunk kisebb-nagyobb kordonokkal.A Hungarikum Fesztivál környékén a Feketesas utcában zajló aszfaltmunkálatok miatt sokkal kevesebb szabad parkolót lehet majd találni. Fotó: Török JánosA Zárda utcából a Novotel mellett nehezebb kihajtani a vízmű kordonja miatt a Felső Tisza-partra. Fotó: Török JánosA Szilléri sugárúton kiásott gödörben levő nagy csövek nem éppen turistacsalogató látványosságok. Fotó: Török JánosA Csongrádi sugárút elejének mindkét oldalán több helyen folynak munkálatok. Fotó: Török János