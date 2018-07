Egyszerűsödik a kapcsolattartás a bíróságokkal

Informatikai fejlesztésekkel biztosítják a bíróságok és az ügyfelek közötti minél egyszerűbb kapcsolattartást, erre pedig több mint két és fél milliárd forintot költhetnek a közeljövőben – közölte a Délmagyarországgal az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Kommunikációs Főosztálya. A Szegedi Törvényszéket is érintő változásoknak köszönhetően minden érintettnek létrehoznak egy „e-aktát". Ennek az a lényege, hogy nem kell bemenni a bíróságokra, hanem a nap 24 órájában online, otthonról is meg lehet nézni a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos információkat.



Az OBH-tól azt is megtudtuk, hogy megújul a bírósági határozatkereső rendszer is. Ennek köszönhetően egy jól kereshető határozattárat tesznek elérhetővé a bíróságok központi honlapján.



Ezeken túl egyre fontosabb szerepet kap a bíróságokon a távmeghallgatási rendszer. Ennek szintén az az előnye, hogy a tanúnak nem kell megjelennie személyesen a bíróságokon. Az OBH szerint ennek a rendszernek például a migrációs ügyekben volt kiemelt szerepe, tavaly több mint kétszáz távmeghallgatást tartottak a bíróságokon. De ez alkalmazható például a fogvatartottak esetében is, így a büntetés-végrehajtás munkatársainak sem kell bizonyos esetekben bíróságokra járniuk, időt és pénzt spórolva ezzel.



A bíróságokra mintegy másfél millió ügy érkezik évente, ez a magyar lakosság csaknem felét érinti. A joghoz való hozzáférés növelésében, a közbizalom erősítésében jelent majd áttörést a Digitális Bíróság projekt – közölte az Országos Bírósági Hivatal.