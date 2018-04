Együnk pitypangot! - még kávét is pótoltak a gyökerével

Újszegeden, a Mária utca végén hatalmas pitypangmező fehérlik. Fotók: Kuklis István

Eddig úgy voltam a pitypangért rajongó emberekkel, mint Vágási Feri az internettel, értetlenül álltam előttük. Merthogy a pitypang tulajdonképpen minek van? Jó, persze szép sárga a virága, meg le lehet fújni róla az ejtőernyősöket, ha éppen abban az állapotban van, de amúgy semmi különöset nem lehet vele csinálni. Simán le tudnám élni úgy a maradék életemet, hogy soha többé nem látok pitypangot. És nem azért, mert már nincs sok hátra, hanem mert eddig is tök jól megvoltam a növény nélkül.És itt az eddigen van a hangsúly. A lapindító értekezleten valaki ugyanis kitalálta, hogy nekem kell megírni ezt a pár sort arról, hogy a Mária utca végét ellepték a pitypangok. Köszi. Ezért aztán utánanéztem a növénynek, abban bízva, hogy legalábbis mérgező, és arra akartam buzdítani mindenkit, hogy álljunk bele a küzdelembe, vegyük fel a kesztyűt, és mindenki tépjen ki még egy pitypangot!Erre meg most már szerelmes vagyok. Azért is, mert van egy csomó hülye neve. Hívják például disznósalátának, ebtejnek, kákicsnak és barátfűnek is. Értik ugye? Barátfűnek. Hát lehet egy barátra haragudni? Na ugye.Ráadásul az is kiderült, hogy a barátfű (én mostantól így hívom) nemhogy nem mérgező, hanem egyenesen ehető. Mondjuk tulajdonképpen ez is az ölés egyik fajtája, mondjanak bármit is a vegák. A Wikipédia szerint virágzás előtti fiatal leveleiből salátát vagy főzeléket készítenek. Gyökerét nyersen vagy vajon párolva eszik, és durvára őrölve kávépótlóként használták. Levelével és gyökerével több száz éve kezelik a máj, epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi problémákat. Ha pedig valaki nem tud pisilni, főzhet belőle vízhajtó teát is. Na ennyi elég is mára a barátfűről, együnk belőle sokat, jó étvágyat!