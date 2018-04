Éhező gyerekekért fut Attila - idén minden eddiginél nagyobb táv megtételére vállalkozott

Teljesülhet Kiss Attila álma, ha lefutja az UltraBalatont. Fotó: Kuklis István

Kiss Attila idén minden eddiginél nagyobb táv megtételére vállalkozott: az UltraBalaton 221 kilométerét futja le 32 óra alatt. A kilométereket örökbe lehet fogadni, az így összegyűlt pénz a nélkülöző gyerekek étkeztetésére megy majd.– Öt éve futok, azóta az az álmom, hogy egyszer teljesítsem az UltraBalatont – mesélte Kiss Attila. A hódmezővásárhelyi háromgyermekes édesapa annak idején túlsúlya miatt kezdett futni, illetve azért, mert egykori aktív sportolóként hiányzott neki a mozgás. – A szegedi Egy Ebéd Egy Esély Alapítvány munkáját szinte a kezdetek óta figyelemmel kísértem, és mivel más szervezeteket is támogattak már futással, azt gondoltam, ezt én is megtehetem értük.Attila két éve a Balaton Szupermaratonnal kezdte a jótékonykodást. – Akkor a 194 kilométerből 93 kelt el. Tavaly viszont, az Ultra Tisza-tó 111 kilométeréhez képest 187 kilométernek lett virtuális gazdája. Igaz, a különbözetet már nem futottam le – mesélte mosolyogva.Az idei vállalása az eddigi legnagyobb: az UltraBalaton 221 kilométer hosszúságú, amelynek megtételére 32 óra áll a versenyzők rendelkezésére. – Amióta futok, az az álmom, hogy ezt egyszer teljesítsem. Rengeteg profi is megszenved vele, de úgy éreztem, ilyen jó formában még nem voltam, így most kell nekivágnom.Kiss Attila úgy fogalmazott, fogalma sincs még, hogyan teljesíti ezt a versenyt, ilyen hosszú távot ugyanis még soha nem futott le. – Lehet közben aludni is, annak, aki elég gyors – viccelődött. A május 12-én induló megmérettetés kilométereit a rajt napjáig lehet örökbe fogadni, kilométerenként minimum ezer forinttal. A felajánlók azt a naponta több mint 50 éhező gyereket támogathatják, akik mindennap ingyenesen ebédelhetnek a szervezet szociális éttermében, a szegedi Kapocs ételbárban, illetve jut majd belőle a szervezet új, TeleKamra elnevezésű programjára is, amellyel rászoruló családoknak juttat élelmiszercsomagokat az alapítvány.Arra a kérdésre, hogy jövőre milyen tervei vannak a futással kapcsolatosan, hiszen eddig évről évre egyre nehezebb célokat tűzött ki maga elé, Kiss Attila azt mondta, újra ezt a versenyt szeretné teljesíteni. – Ha idén valami miatt nem sikerül, akkor azért, ha pedig sikerül, azért, hogy bebizonyítsam: nem csak egyszeri véletlen volt.