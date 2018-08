Éjjel-nappal működnie kell a berendezésnek - egy ideig még zajos lesz: a második termálkutat fúrják a Cédrusnál

Geotermikus rezsicsökkentés



A hőcserélőn keresztül az energiavesztés csupán 1-2 százalék, míg egy általános gázkazánnál ez minimum 10 százalék, csak a kéményen keresztül. Nincs szükség kazánok és kémények rendszeres karbantartására, a meghibásodások javítására. A zöldenergia áfatartalma csak 5 százalék, miközben a fosszilisé 22. Számításuk szerint ezek együttesen 30 százalékot meghaladó fűtésszámla-csökkenést eredményeznek – valamint egy európai szinten egyedülálló zéró fűtési emissziójú lakóparkot.

Fúrótorony a Bakay Nándor utcában. Zajjal jár. Fotó: Frank Yvette

Nagy Zoltánként bemutatkozó olvasónk telefonon jelezte, hogy a szegedi Teréz utcában és a környékén nem tudnak aludni a Cédrus Liget lakópark építkezése miatt. – Napok óta fúrják a termálvizes kutat, a berendezés egyfolytában megy, éjszaka is, sem mi, sem a környékbeliek nem tudnak aludni. Megértem, bizonyára kötbéres az építkezés, haladni kell vele, de legalább este 10 és hajnal 5 között ne fúrjanak! – kérte a kivitelezőktől olvasónk.Akikkel mi a környéken beszéltünk, azoknak nagyobb bajuk volt a porral – amelyet mostanában szerencsére gyakran enyhít az eső –, a közlekedő teherautókkal, mint a kútfúrással. – Valóban megkezdődött a második üteme annak a fejlesztésnek, amely a jövőben a Cédrus Liget lakópark hőenergiáját szolgáltatja – mondta Lekeny Márk. A Hansa-Kontakt Inv. Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, egyedülállóan új eljárást fejlesztettek ki, úgynevezett ferde kutakat fúrnak, így növelve azt a metszetet, amely átszeli a vízlelő rétegeket. Ezzel hatékonyabbá teszik a rendszer működését, különös tekintettel a termálvíz visszasajtolására.– A zajosabb munkák utolsó fázisához érkeztünk, ezek várhatóan egy hónapon belül lezárulnak – mondja a szakember, hozzátéve, minden szükséges intézkedést megtettek, hogy minimalizálják a kellemetlenségeket, zajvédő fal veszi körül a fúrótornyot. Megtudtuk, az önkormányzattól minden szükséges engedélyt megkaptak az ideiglenes zajszinthatárérték túllépéséhez, a határozatban szereplő maximalizált értékeket folyamatosan mérik és állítják, betartják.– A fúrás technológiája olyan, hogy a folyamat megszakítása a kút beomlásának veszélyével járna, ezért vagyunk kénytelenek a nap 24 órájában működtetni a berendezést – hangsúlyozza Lekeny Márk. Tudják, hogy ez még néhány hét kellemetlenséggel járhat az ott lakók számára, ezért megértésüket kérik. Az ügyvezető arra is felhívja a figyelmet, hogy a munka eredményeként éves szinten több ezer tonna kibocsátott szén-dioxidtól mentesítik a környezetüket egy hagyományos fűtésrendszerhez hasonlítva.Megtudtuk, a kutak 1900 méter körüli mélységet érnek el, és a nagy nyomás miatt az itt található víz folyékony halmazállapotában is melegebb lehet 100 Celsius-foknál. A két kút kiegészíti egymást, az egyik a víz kitermeléséért felelős, a másik a visszasajtolását teszi lehetővé, amire az oldott ásványi anyagok miatt van szükség. A termálvíz nem kerül a hétköznapi körfogásba, közvetlenül a kutaknál egy zárt hőcserélővel átadja hőenergiáját a tiszta víznek. Ezután a visszasajtoló kutakon keresztül jut le eredeti, saját rétegébe.