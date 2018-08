Eladhatatlan az épülő uszoda melletti telek - Az árnál is nagyobb akadály a terület besorolása

Telek Felsővároson. Jó helyen is van, meg nem is. Fotó: Karnok Csaba

Értékes telket kínál eladásra kora tavasz óta a szegedi Etelka soron, a benzinkút mellett a szegedi Palánk Ingatlaniroda. A 20 ezer négyzetméteres, gyakorlatilag háromszög alakú terület a hamarosan épülő új uszoda és a felsővárosi lakótelep közé ékelődik be. A legértékesebb oldala, az úgynevezett „tengeri kijárata" meglehetősen keskeny – ez gyakorlatilag a háromszög csúcsa –, ahogy közelítünk a Körtöltés felé, egyre szélesedik. Itt található az egykor szebb napokat látott, lebetonozott autós tanpálya is.A teljes terület közel 23 ezer négyzetméter, amiből több mint 18 ezer kivett park, 4000 pedig erdő minősítésű. – Régen ez beépítetlen terület volt, ami jobb jogi kategóriát jelentett, mert közelebb volt az építési telekhez. 1999-ben történt meg az átminősítés – mondja Mácsai Botond, az iroda ingatlanforgalmi szakértője. Úgy tűnik, az átminősítőket akkoriban egyáltalán nem zavarta a temérdek lebetonozott rész.A teljes terület 90 százaléka már minimum tíz éve a kiskunhalasi Vigadó Kft. tulajdona – ezt kínálják most eladásra –, 10 százaléka pedig a szegedi önkormányzaté. Információnk szerint a város részét megvenné a nagyobb tulajdonos, ám az egyelőre nem eladó. Az elővásárlási jog miatt az önkormányzat is megszerezhetné a nagyobb területet, ha lenne rá 500 millió forintja, de egyelőre nincs. Ez nem kis pénz, négyzetméterárra számolva azonban még így is jóval alatta marad a kevés üres és beépíthető foghíjteleknek.Úgy tűnik, a közeljövőben ez ügyben nem történik érdemi elmozdulás, ám a forgalomképességet az is jelentő-sen rontja, hogy a terület különleges intézményi besorolású. Vagyis nem lehet rá bármit – például uszodára néző, szellős luxuslakóparkot – építeni. Ezen a területen ugyanis csak a „szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és az ezek működtetéséhez, fenntartásához, kiszolgálásához, védelméhez kapcsolódó építmények helyezhetők el". Ezek között a lakópark semmiképpen nem szerepel.Felmerül, lesz-e elegendő parkolóhelye az uszodának és a felépülő sportcsarnoknak – habár ehhez túl értékes ez a terület. Megkérdeztük az önkormányzatot, tervezik-e tulajdonrészük eladását, illetve a teljes terület megszerzését, mennyiért adnák el, vagy mennyit fizetnének a nagyobb területért? Kíváncsiak voltunk arra is, pontosan mi építhető oda a jelenlegi besorolás szerint, illetve tervezik-e a terület átminősítését?– A telek jövőjével a fedett uszoda tervezése során foglalkoztunk, ám területen belül megvalósítható az előírt mennyiségű parkoló, így nem volt szükség a magánterület megvásárlására – írta közleményében az önkormányzat. Hangsúlyozták, a város a környék rendezettségének növelése érdekében elbontotta a saját területrészén lévő, használaton kívüli modellezőpályát és raktárakat, illetve elszállította a mobil garázsokat. – A fásított terület a közelben lévő lakópark „tüdeje", így a város nem szeretné, ha beépítenék a területet, ezért nem is szándékozik eladni a területrészét, és nincs is tervbe véve az átminősítése – írják, hozzátéve, a magántulajdonban lévő telek harmadik fél részére történő eladása esetén az önkormányzatnak elővásárlási joga van.