Eladnák a bérelt lakást Tápai Zsófiék feje fölül

Minden ledolgozott év után tíz pont jár



Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. bonyolítja le a pályázati eljárásokat a szegedi közgyűlés által elfogadott rendelet alapján. Pluszpont jár ugyan azért is, ha valaki egyedül neveli a gyermekeit, vagy ha sérült van a családban, de azért is, ha valaki állami gondoskodásban nő fel. A munkaviszonyban eltöltött minden év után tíz pont jár, így ezzel sok pontot lehet szerezni. Harminc év után háromszáz pontot is kaphat valaki.

Reménytelenül?

Tápai Zsófiát leforrázta a hír, miszerint nem jogosult az önkormányzati bérlakásra. Fotó: Frank Yvette

– Elveszett az utolsó reményünk is – Tápai Zsófia negyedszer adott be pályázatot az országban szinte egyedülálló szociálisbérlakás-programra, de több alkalommal még a beadás feltételeit sem tudták teljesíteni. Az utóbbi lehetőséget már ki tudták használni, de most sem jártak sikerrel, a megpályázott lakásra tizenheten jelentkeztek, Zsófiék a hetedik helyre kerültek a pontozás alapján.Az asszony három gyermekével válása óta él albérletben, ennek a költségeit is csak úgy tudja kifizetni, hogy a munkáján túl a hétvégeken is dolgozik. A tulajdonos nemrég bejelentette, hogy eladná a lakást. Három hónapot kaptak a költözésre. Zsófi utolsó reménye volt a szegedi bérlakás, most ez is meghiúsult.– Sokáig a nagyszüleim neveltek Csanyteleken, mert édesanyám szenvedélybeteg lett – meséli el zaklatott életét dióhéjban Zsófia. – Amikor kamaszodtam, nem bírtak velem a nagyszülők, így állami gondoskodásba kerültem, aztán alighogy tizennyolc éves lettem, férjhez mentem.A fiatal nő kereste a biztonságot. Zsófiának az első házasságából kettő, majd a másodikból is két gyermeke született. A második házasság is kudarccal végződött, öt éve válás lett a vége. Mivel a férj tulajdona volt a lakás, Zsófiáéknak menniük kellett, azóta albérletben élnek.

Az utolsó szalmaszál volt

Négyszer vágtak neki

A nagyobbak már felnőttek, 23 éves lánya leérettségizett, elvégzett egy fogorvosasszisztensi képzést, most pedig gyógypedagógiai asszisztensnek tanul. Niki még együtt él Zsófiékkal, nagy támasza az asszonynak, mivel a legkisebb lánya autista. Ha Niki nem lenne mellette, akkor Zsófi nem tudna annyit dolgozni, hogy kifizessék az albérletet, és maradjon valamennyi a megélhetésre is.– Ott ültem leforrázva a színházteremben – Zsófit nagyon megviselte, hogy a megpályázott szegedi szociális bérlakást nem kapták meg. – Kétszázötvenből harmincan kaptak, gondolom, hogy nem én voltam az egyetlen leforrázott, aki a lakásról lemaradt – azt magyarázza Zsófi, hogy nem akar versenyezni abban, ki a rászorultabb, hiszen sokakat szorít a cipő. Az viszont elkeseríti az asszonyt, hogy teljesen kilátástalanná vált az életük.– Nagyon rendes a főbérlőm, hogy még adott nekünk néhány hónapot, de most mondja meg, hol fogok találni albérletet három gyerekkel? – kérdezi. Ezt az albérletet is nehezen találták, hiszen amikor valaki megtudta, hogy három gyerekkel költözne, menekültek tőle, mint a tűztől. Ráadásul Hanna autista, a Gemma iskolájába jár, nem költözhetnek el Szegedről, mert nem tudnák a kislányt mindennap a városba hozni.– Először nem feleltünk meg a pályázat feltételeinek – Zsófi elmeséli, hogy a jövedelmi követelményeket nem tudták teljesíteni, mivel akkor a legnagyobb lánya, Niki még csak ösztöndíjjal tanult, a nyári kieső hónapok miatt kettejük jövedelme nem érte el a megkövetelt egy főre eső 37 ezer forintos szintet. Niki most dolgozik, igaz, nem fogorvosi asszisztensként, ami a végzettsége. – Nem akarom, hogy annyit kínlódjon az életben, mint én, ezért munka mellett gyógypedagógiát tanul – fogalmaz Zsófi.Próbálnak az árral szemben küzdeni, az asszonynak takarítói állása van, de hétvégenként hajnaltól délig vásárokban is dolgozik. Így tudnak valahogy kijönni abból a pénzből, ami a családi pótlékból, a két fizetésből befolyik a kasszába.– Ha nem mennék el dolgozni még hétvégenként is, akkor az albérlet, a rezsi kifizetése után tizenháromezer forintunk maradna – számol Zsófi. – Niki pedig vigyáz Hannára, hiszen őt nem lehet felügyelet nélkül hagyni. Az utolsó reményünk volt ez a lakás – mondja Zsófi, aki szerint nehezen fogható fel, hogy állami gondozottként, gyerekeivel, akik közül az egyik autista, hogyan nem érhet el annyi pontot, hogy beköltözhessen egy szociális bérlakásba.