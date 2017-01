Eladó a zákányszéki madárpark

Félelem

Csomagolják a madarakat is

– Rögtön megfagy a víz az itatóban – mutatja Ráczné Csóti Tímea a ketrecekbe kitett edényeket. – Nehéz enniük, inniuk is a madaraknak, bár többségük látott már telet, de a napok óta fagyos idő próbára teszi őket – vezet körbe a zákányszéki madárparkon a házaspár.– Negyedszázad az életünkből – Rácz Sándor szavaiból érződik a keserűség, de részben már előre tekintenek, mivel az ország másik felén új életet próbálnak kezdeni. – Sok minden összejött – magyarázza a férfi. – Boltban vásárolt hamis gyógyszerektől is pusztult el decemberben néhány állatunk, a hideggel is nehezen birkózunk, minden reggel törjük a jeget. Bár nálunk nincs egyetlen fertőzött madár sem, de félünk a vírustól, hiszen a környéken már szinte mindenütt megjelent. Más területen sem számíthatunk támogatásra, ezért döntöttünk úgy, hogy felszámoljuk az itteni életünket – fogalmaz Rácz Sándor , aki úgy tervezi, hogy még júniusig fogadnak látogatókat, amennyiben a madárinfluenza miatti intézkedések lezárulnak, aztán csomagolnak, viszik a madarak egy részét is.– Minden este azzal fekszünk le, hogy reggelre nehogy baj legyen – meséli Tímea. Bár novemberben éppen azért zárta be a házaspár a madárparkot, hogy nehogy behurcolja egy látogató a madárinfluenza vírusát, most mégis aggasztónak tartják, hogy Jászberényből és Budapestről is olyan hírek jöttek, hogy zártan tartott madarak fertőződtek. – Kegyetlen betegség, pár nap alatt végez a madarakkal – magyarázza a feleség.Tímea egy csengelei tenyészetet hoz fel példának, ahol egy ezerötszázas állományban kimutatták a vírust, az első napon hatvan egyed hullott el, majd a harmadik napon szinte az egész állomány elpusztult. A házaspár úgy tudja, hogy talán január végére fel lehet függeszteni az intézkedéseket, de már elegük van.– A téli időszakban a madárinfluenza miatt nem tudtunk értékesíteni, pedig ilyenkor a vállalkozásunknak ez a fő bevétele – magyarázza Rácz Sándor.– Akkor most minden megy a levesbe? – idézi Rácz Sándor egyik vendégük kérdését.– Amikor ezt meghallottam, összeszorult a szívem, hiszen nekünk ebben benne van az eddigi életünk – keseredik el a férfi. – Pár évvel ezelőtt a bíróságon kellett megvédenünk magunkat, amikor állatkertté alakításra akartak kötelezni bennünket, senki nem állt mellettünk, végül a bíróság mondta ki, hogy bemutatható tenyészetként működhetünk, így nem kellett iszonyú költségekbe vernünk magunkat – emlegeti fel a múltat a férfi.– De az sem esett jól, hogy a szomszédban uniós pénzből állatsimogató épült. A zákányszéki önkormányzattal közös pályázatunkról, amely egy madárpark fejlesztését segítené, nem tudunk semmit, pedig már tavasz óta hitegetnek bennünket – magyarázza Rácz Sándor, hogy miért is csömörlöttek meg, és próbálnak új életet kezdeni több száz kilométerrel odébb.– Csak azokat a madarakat adjuk el, amelyek szállítása kockázatos – mutatja a házaspár az emukat. A nagy testű madarak szelídek, de szokatlan körülmények között „pánikba" eshetnek, nem biztonságos utaztatni őket. – Voltak jó éveink is – mondja biztatóan Rácz. – 2015-ben hétezer látogatónk volt, arra lehet vállalkozást alapítani. Jól felszerelt a parkunk, tenyésztésre alkalmas ketreceink, röptetőink vannak – sorolja a pozitívumokat a házaspár. – A napokban adtuk fel a hirdetést, hogy eladjuk a házat, a madárpark is eladó, ha valaki tenyészetben gondolkodik, akkor meg tudunk egyezni.