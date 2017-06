Elárasztotta a marihuána az átkelőt: huszonegy fűfutár bukott meg idén a röszkei határon

Az elmúlt 12 hónapban az előző év ugyanezen időszakához képest több mint tízszeresére nőtt a marihuánafogások száma a röszkei határnál. Legutóbb a múlt héten találtak a NAV pénzügyőrei 9 kiló kannabiszt egy szerb rendszámú autóban. Ezzel együtt idén már 21 fűfutárt kapcsoltak le itt, akik összesen majdnem 328 kiló marihuánát próbáltak becsempészni Magyarországra - tegnap még húszat írtunk, de ma megint elcsíptek egyet.

– Továbbra is magas a marihuánafogyasztók száma, bár az elmúlt években látványosan nem emelkedett az emiatt hozzánk fordulók száma – közölte Nagy Katalin. A Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum egységvezető-helyettese a csak marihuánafogyasztók pontos számát azonban még havi szinten sem tudta megmondani.– Vannak, akik az elterelés részeként keresnek fel minket, míg mások a keményebb drogok használata mellett fogyasztják a füvet. Ők eltérő programokban vesznek részt – magyarázta.– A tavalyi év második félévétől a marihuánafelderítések száma ugrásszerűen megnőtt, és ez a tendencia idén is folytatódik – mondta Némedi-Varga Éva, a NAV regionális pénzügyőr alezredese. Az elmúlt egy év legnagyobb fogása márciusban történt, amikor egy szerb férfi több mint 62 kiló füvet próbált átcsempészni a határon járművének utánfutójában.Magyarországon továbbra is a kannabisz a leggyakrabban használt kábítószer, amit főként a 18–34 éves fiatalok, illetve a fiatal felnőttek fogyasztanak – ezt közölte a június elején közzétett éves jelentésében az Európai Unió drogügynöksége. – Sok olyan betegünk van, aki önként jelentkezik, hogy abba szeretné hagyni a marihuána fogyasztását, mert évek alatt szinte észrevétlenül az életének részévé vált. Ebből is látszik, hogy bizony rá lehet szokni erre a kábítószerre, ami talán nem produkál olyan látható fizikai leépülést, mint mondjuk az alkoholizmus, de komoly mentális problémákat okozhat. Ilyen az alvászavar, a gyakori hangulatváltozás és a depresszió. A legsúlyosabb esetekben csak a gyógyszeres kezelés segít a leszoktatásban – mondta Nagy Katalin.

Ahol halállal büntetnek



Vannak országok, ahol a könnyű drognak tartott kannabisz becsempészése is súlyos büntetéssel jár. Indonéziában 1997 óta büntetik halállal azokat, akik bármiféle drogot visznek be az országba. Kínában és Iránban a halálbüntetést gyakran szabják ki drogperekben. Az Amnesty International és más jogvédő szervezetek szerint évente 500 embert végezhetnek ki drogvádak miatt csak Iránban. Magyarországon aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad, az alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de a büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

Az Észak-Koreában járt turisták arról számoltak be, hogy útjuk során többször is marihuánaültetvények mellett mentek el, és nem szokatlan látvány a kender a városi részeken sem. Az országban a kannabisz és az ópium is teljesen legális, fogyasztásuk társadalmilag elfogadott. A növényt nem tartják károsnak, ami véleményük szerint a dohánynál kevésbé ártalmas az egészségre. Ez annyiban igaz, hogy a koreai növények hatóanyag-tartalma sokkal kisebb, mint a más országokban orvosi marihuánaként termelt erősebb fajtáké.