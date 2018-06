Elárasztották a megyét a levéltetvek és muslincák - A trópusi nyárelő kedvezett a növénykárosító rovaroknak

Muslicából is rengeteg van



Nemcsak a levéltetvek, a muslicák is élvezik a meleg időt. Mostanra ezek az apró, ártalmatlan, ámde rendkívül idegesítő rovarok is ellepték a várost, illetve a szabadban tartózkodókat. Átlagos élettartamuk mindössze 30 nap, ám egy nőstény ezalatt akár hatszor is párosodhat, ami után minden alkalommal 80 petét rakhat le. A muslicák alapvetően napkeltekor és napnyugtakor aktívak, de előfordulhat, hogy a nőstények nappal is repkednek, peterakó helyet keresve. Velük kapcsolatban jó hír, hogy rendkívül hőmérsékletérzékenyek: 20 fok alatt akár hetekig is tarthat a peték fejlődési ideje.

Sándorfalván, a Brassói utcában láttuk, nagyban megy a védekezés. Fotó: Karnok Csaba

Bálint Károlyné a ház előtti nagy diófán is felfedezte a levéltetveket. Fotó: Karnok Csaba

– Egy hete vettük észre, hogy itt bizony nagy baj van – mesélte Bálint Károlyné. A szegedi asszony először csak a kiskertjében látta a levéltetveket, amelyek a rózsáit és az orgonáit támadták meg. – A férjem lepermetezte, de néhány nap múlva újra megjelentek. Végül a fiam szólt, hogy teljesen felesleges küzdeni, mert a ház előtt álló diófa csupa tetű. Onnan hordjuk be magunkkal a kertbe. Azt viszont a mi kiskézi permetezőnkkel nem tudjuk kezelni.Az asszony elmondta, mostanra annyira elszaporodtak ezek a rovarok, hogy a kerítés is csupa ragacs az általuk termelt mézharmat miatt. – Ráadásul potyognak ránk, amikor elmegyünk a fa alatt. Nagyon kellemetlen – panaszkodott Bálint Károlyné, aki szerint valamit ki kellene találni, mert már az egész utcában tetvesek a fák.A jelenség nem egyedi: a megye több településéről, többek között Algyőről és Mórahalomról is jeleztek olvasóink hasonló problémát.– Valóban nagyon elszaporodtak a levéltetvek. Ez a párás, meleg időnek köszönhető – mondta el lapunknak Kiss Ernő, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezetének elnöke.– A melegedés az utóbbi néhány hetes időszakban sűrű esőzésekkel, ebből következően pedig magas páratartalommal párosult. Ezt a klímát nagyon kedvelik ezek a rovarok, és úgynevezett gradáció, vagyis tömegrajzás következett be: többször tudtak szaporodni.A szakember elmondta, a levéltetvek lokálisan jelennek meg: van olyan utca, amelyet ellepnek, máshol nem bukkannak fel. Mivel pedig nem repülnek egyik helyről a másikra, csak a szél tudja áthordani őket más növényre.– Ma már jó minőségű szerek vannak a levéltetvek ellen: egy részük úgynevezett kontakt készítmény, amit a rovarra kell fújni, illetve létezik olyan is, amellyel a növényt kell megpermetezni, és abból szívja magába a mérget. Ezekkel lehet az éppen érő gyümölcsöst is kezelni, ez esetben azonban figyelembe kell venni, hogy a permetezés után hány napot kell várni a szedéssel.Érdemes tehát mindenkinek magának gondoskodnia környezete tetűmentesítéséről, központilag ugyanis ilyen permetezés fák esetében nincs.– A városi többkörös szúnyogirtásra használt vegyszer alkalmas volt a rajzó levéltetű ellen is, és minden alkalom után két hétre megszűnt a rajzás, de a következő generáció ugyanúgy kifejlődik és rajzik, míg össze nem omlik a populáció vírus, baktérium vagy éghajlati okok miatt – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.A cégvezető hozzátette: a rózsákat megelőzés céljából már másfél hónapja, illetve az első tünetek megjelenésétől, az egyéb, levéltetű-fertőzésre hajlamos cserjéket a rovarok megjelenésétől kezdve permetezik le. – A közterületi fák esetében leggyakrabban a hársakon, akácon, juharon, lakók által ültetett gyümölcsfákon találkozhatunk velük, de mivel a károkozás nem jelentős, a globális permetezés értelmetlen lenne.