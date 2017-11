Elbontják a Virág napernyőit

Mint Gyuris Lászlótól, a legendás cukrászda üzemeltetőjétől megtudtuk, az ideiglenes teraszokra vonatkozó jogszabály a napernyőkre is kiterjed, így ezt is le kell bontaniuk, tartóoszlopostul. Azok, akik a Klauzál teret üresen szeretnék fotózni, most négy hónapon át megtehetik – a teraszt ugyanis napernyőkkel együtt csak áprilisban tervezik újranyitni.