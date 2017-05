Elbutult az okoskerítés Röszkénél, és nincs benne áram

A rendőrség illetékese válaszában azt írta, az Ideiglenes Biztonsági Határzáron a hangjelzés – két határjel között – egy 491 méteres szakaszon nem üzemel. „A leállítást a lakosság nyugalmának biztosítása indokolta. A hangjelzés kikapcsolása az érintett szakaszon nem veszélyezteti a határőrizeti tevékenységet, az államhatár őrzése élőerős megerősítéssel és technikai eszközökkel maradéktalanul megvalósul."



A BM ezzel együtt kiemelte, hogy a jelzőrendszert - a szabványnak megfelelően - a nemzetközi minősítő "emberi élet veszélyeztetésére alkalmatlannak" minősítette. A jelzőrendszer kiépítése közben történhettek munkahelyi sérülések - amelyről a kivitelező tud nyilatkozni -, de a rendőrséghez nem érkezett ilyen bejelentés - áll a BM közleményében.

Elnémultak a hangosbeszélők a magyar–szerb határ mentén felhúzott okoskerítés röszkei szakaszánál. Korábban azt írtuk, se éjjelük, se nappaluk nincs a határzár melletti házakban élőknek Röszkén a határvédelemmel járó kaotikus helyzet miatt (2017. április 19.: Pokollá vált az életük az okoskerítés mellett ).– Éjszaka is gyakran felriadtunk arra, hogy nyolc nyelven üvölt a hangosbemondó – mondta Mihók Gábor , aki orvosként dolgozó élettársával két éve költözött a röszkei Felszabadulás utca legutolsó házába.Szomszédjuknak, Szabó Zoltánéknak is hamar elegük lett a több nyelven üvöltő hangszóróból. – A beszélő masinával tele lett a hócipőnk. Gábor milliófelé telefonálgatott, de ennek a hangosbeszélőnek csak nem akart tulajdonosa lenni. Szerintem az ő harcias fellépésének köszönhetjük, hogy most csönd van – magyarázta Szabó Zoltánné.– Amióta kivertem a balhét, körülbelül egy hónapja, nem szól a hangszóró – erősítette meg szavait Mihók Gábor. A fiatalember hozzátette, hivatalosan azt a választ kapta egy illetékestől, hogy jelenleg „finomhangolás alatt" áll a rendszer.Mi is megpróbáltunk utánajárni, miért hallgattak el az okoskerítés hangszórói Röszkénél. A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium egyelőre nem válaszolt a kérdésünkre, válasz érkezett viszont a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától: a lakosság nyugalma miatt kapcsolták ki a hangosbeszélőtNem csak a hangszórókból hallatszó kántálás kapcsán került a figyelem középppontjába az okoskerítés: az index azt írja, a kerítésben áram van, felállításakor egy munkás kórházba került. Korábban lapunkaz úgy tájékoztatták: az áramerősség egy szúnyognak sem árthat. "Vélhetően nem a teljes kerítés ráz, hanem az arra rögzített, a talajjal párhuzamosan futó drótokba vezettek áramot. A szigetelt rögzítési pontokon át futó 12 huzal a dupla kerítés mindkét kerítésén látható. A szigetelt drótokat a kerítések belső oldalára szerelték, így feltételezésünk szerint kívülről csak akkor ráznak, ha benyúl az ember. A feliratok egyébként magyar, szerb és arab nyelven figyelmeztetnek az áramütés veszélyére. A helyszínen úgy értesültünk, hogy egy munkást a felállítás során megrázott az áram, és emiatt kórházba került." - áll a cikkben A Belügyminisztériumaz index tudósítását, kiemelve, hogy a határkerítések nincsenek áram alatt. A kettős határkerítéssel párhuzamosan, mintegy 10 kilométer hosszban építettek ki egy helymeghatározásra alkalmas biztonságtechnikai jelzőrendszert, amely "korlátozott energiájú elektromos impulzusokkal működik". Ez a biztonságtechnikai jelzőrendszer a magyar-szerb határszakasz teljes hosszán megépül.