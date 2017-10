Eldőlt: nem áll meg a tramtrain Kishomokon

Hat megálló Vásárhelyen



Hódmezővásárhelyen hat megállója lesz a tramtrainnek: a Népkertben, a strandnál, a Hősök terén, az Andrássy úton, a Kálvin János téri körforgalom közelében és a nagyállomásnál, ahol a végállomás lesz. Hatból négy helyen közhivataloknál áll meg a tramtrain.

Kisné Vörös Judit mutatja, hová szeretnének megállót Kishomokon. Fotó: Kuklis István

– Már 2015 októberében, a tervezés korai szakaszában jeleztem levélben, hogy szeretnénk Kishomokra egy megállót – kezdte a kishomoki lakosok megbízottja, Kisné Vörös Judit.Megmutatta, mit válaszolt 2015. október 22-én a javaslatára, kérésére a vásárhelyi önkormányzat. Azt írták, hogy „a megállókat úgy alakították ki Szeged és Hódmezővásárhely között, hogy az például a Hódmezővásárhely belső területein lakók részére biztosítson megfelelő menetidejű, kényelmes közlekedést".Kisné szerint mintegy hétszáz család él Öreg- és Új-Kishomokon. Elmondása szerint az utóbbi időben tizenkilenc, többségében CSOK-os család vásárolt az önkormányzattól kedvezményesen telket, és kezdett el építkezni Hódmezővásárhely külső városrészében. – Itt nem jár helyi járatos busz a keskeny utak miatt, és habár a tizenkét személyes kisbusz elférne, többszöri kérésünkre sem biztosít ilyet a város, így iskolabusz sincs, szemben Batidával és Szikánccsal – mondta Kisné Vörös Judit.

Hol parkolnának?



Kisné Vörös Judit elmondása szerint a kishomokiakhoz a népkerti tramtrainmegálló van a legközelebb, 2–6 kilométerre. Felvetődött benne, ha sok kishomoki odamenne a villamosvasúthoz negyven-hatvan autóval, akkor hol parkolnának.

A kopáncsi Révész László is támogatja, hogy legyen megálló Kishomokon. Fotó: Kuklis István

– A tramtrain viszont itt megy majd, kettészeli a városrészt, ahol számításom szerint Hódmezővásárhely lakosságának 4-5 százaléka él – magyarázta a megbízott, aki másokkal együtt közel 800 aláírást gyűjtött össze két hét alatt idén szeptemberben. Az aláírásokat a petícióval együtt – amiben kérték megállóhely létesítését Kishomokon – szeptember végén eljuttatták a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nek.Pénteken már tájékoztatta a vásárhelyi közgyűlést Hegedűs Zoltán alpolgármester a kishomoki megállóról. Azt mondta, a NIF Zrt. megvizsgálta az ügyet, elemezte a helyzetet, és hivatalos válaszában azt írta, nem illeszthető be megálló, mert az hat perc menetidő-növekedést okozna.Kisné Vörös Judit kedden kapta meg a NIF Zrt. hivatalos válaszát. Azt írta az állami cég a kishomoki lakosok megbízottjának, hogy „a tervezett infrastruktúra-kialakítás (kétvágányú szakaszok hossza és elhelyezkedése) miatt a tervezett tramtrain és a nagyvasúti menetrend rendkívül kötött, a Kishomok megállóhelynél történő megállás abba nem illeszthető be. (...) A kishomoki megállás esetén a vasútvonal tervezett menetrendi struktúrája mellett csúcsidőben 6 perc menetidő-növekedést okozna a vonal teljes hosszán, ami a tervezett tramtrainközlekedést versenyképtelenné tenné a többi közlekedési ággal szemben, így pont az azt választó utasokat hozná hátrányos helyzetbe".Azt is írta még a NIF Zrt., hogy Kishomok megfelelő színvonalú tömegközlekedéssel történő kiszolgálása a helyi, illetve helyközi ellátásért felelős szervezet feladata.

Kisné Vörös Judit furcsállja, hogy azt is írta a NIF Zrt. a levelében, hogy „a tervezés korábbi szakaszában nem merült fel igény a kishomoki megállóra, így a műszaki tervek és a meglevő engedélyek sem tartalmazzák azt". Szerinte vagy nem olvasták végig a petíciójukat az állami cégnél, amelyben szerepel, hogy már két éve is kérték a megállót, vagy valaki nem mond igazat az ügyben.A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a megállóhelyek tervezése 2013-ban kezdődött meg. A Vásárhely24 hírportál 2015 december közepén számolt be arról, hogy december elején hivatalosan is lezárult a tramtrain projekt tervezési szakasza. Befejeződtek a különböző hatásvizsgálatok, elkészültek a szükséges kivitelezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok és más elemzések. A projekt ezzel egy időben átkerült a vásárhelyi önkormányzattól a NIF Zrt.-hez. Kishomok nem szerepelt a megállóhelyek között.A kishomoki lakosok megbízottja azt mondta lapunknak, nem hagyja annyiban a dolgot, kempingszékes demonstrációt tervez a Bordás úti vasúti átjáróhoz, ahol a megállót is szeretnék. Még talán a vonatot is megállítjuk – viccelődött Kisné. Szerinte megoldható lenne a megálló a 70 milliárd forintos beruházásban.