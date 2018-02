Eldurvult az ellenőrzés a 2-es villamoson

Visszavette a bérletét – rátámadtak

Megalázó volt, ahogy az ellenőrök bántak vele – állítja Liliána. Fotó: Török János

– A Kossuth Lajos sugárúton, a Damjanich utcai megálló környékén járt a villamos, amikor odaértek hozzám az ellenőrök. Automatikusan mutattam a bérletemet, de szóltak, hogy ez már nem érvényes. Be is ugrott, hogy persze, már hatodika van, úgyhogy elővettem a pénztárcámból az újat, amit előző este vettem meg. Mondtam nekik, hogy erről ott van a kártyás bizonylatom és a nyugtám is, de nem érdekelte őket. Egyikük elkérte a bérletet, amit átadtam neki, mire közölte, hogy hiányzik róla az igazolványszámom. Kértem, adja vissza, hogy ráírhassam az igazolványszámot, de ezt megtagadta – idézte fel a történteket Csontos Liliána – Közölte, ha befizetem az irodában a 900 forintos pótdíjat, visszakapom. Mivel sérelmeztem, hogy a saját bérletemet nem kapom vissza, kihúztam a kezéből, így a bérlet emiatt össze is gyűrődött – mondta el lapunknak Csontos Liliána, akit állítása szerint ezután az egyik ellenőr bántalmazott a 2-es villamoson, illetve a megállóban január elején.– Ő is és én is fogtuk a bérletet, de nekem végül sikerült kihúznom a kezéből. Erre alkarral a nyakamnál nekinyomott a villamos belső oldalának – mondta a nő, akit még sosem ért hasonló atrocitás. – Pánikba estem. Éppen jött a következő megálló, a Szatymazi utca, ahol kinyílt az ajtó, én pedig megpróbáltam kimenekülni, de az utamat állták, és szóltak a sofőrnek, hogy zárja le az ajtót – mesélte az utas. – Végül az első ajtón sikerült kijutnom, de utánam jöttek. Akinek a kezéből kihúztam a bérletem, hátulról ismét rám támadt. Hátrafeszítette mindkét karom, közben a frissen műtött térdem is megrándult. Kértem, hogy engedjen el, mert nagyon fáj a szorítása, a másik ellenőr közben végignézte, ahogy bántalmaz a társa, és nevetett rajta. Nagyon megalázó volt – folytatta Liliána, aki a történtek felidézése közben elsírta magát. Végül elbicegetett a közelben lakó édesanyja lakására, ahová állítása szerint az ellenőrök követték, közben folyamatosan fenyegetve, hogy rendőrt hívnak, és följelentik, mert rájuk támadt.

Feljelentették egymást

Van kamerafelvétel, de még sincs

A Dakört szerint minden jogos volt



Az utas kiabált az ellenőrrel, hogy adja vissza a bérletét, majd miután ennek nem tett eleget, szorongatta a kezét, és kitépte belőle a bérletszelvényt – írja az ellenőrök által tett nyilatkozatra hivatkozva a Dakört Kft. a Liliánának küldött válaszlevelében. Szerintük az intézkedés jogos volt, ugyanis az érvénytelen bérletszelvény a tulajdonjog igazolásáig az ellenőrök által bevonható. Megkérdeztük a céget, hogy amikor az utas a tulajdonjogát szerette volna igazolni a vásárlási bizonylattal a helyszínen, az miért nem érdekelte az ellenőröket, illetve szerintük az utasnak mivel kellett volna igazolnia, hogy a bérlet az ő tulajdona. Azt válaszolták, hogy a vásárlást igazoló bizonylat nem felel meg a tulajdon igazolásaként. Tulajdonjogát csak azzal tudta volna igazolni az utas, ha azon rajta van az személyazonosságának megállapítására alkalmas okmány sorszáma. A levélben azt is hozzátették – szintén az ellenőrök írásbeli nyilatkozatára hivatkozva –, hogy „az ügyben érintett utas irányába támadó mozdulatot nem tett" az ellenőr. Megkérdeztük azt is, hogy akkor szerintük hogyan keletkezhettek az utas látlelettel igazolt könnyű sérülései, milyen összefüggésben vannak az intézkedéssel, annak szakszerűségével és arányosságával. Azt felelték, hogy a rendőrségi vizsgálat lezárásáig erre nem kívánnak válaszolni.

Másnap látleletet vetetett. Kiderült, hogy 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett: megzúzódott a torka, a válla és a lába megrándult. Három napig rágódott, mit tegyen – végül január 9-én feljelentést tett a rendőrségen. Emellett írásban tett panaszt az ellenőrökre az intézkedés miatt, először az SZKT-nál, ahol a PESA-n készült kamerafelvétel iránt is érdeklődött, ami egyértelművé tehetné, pontosan mi és hogyan történt.A közlekedési cégtől nem kapott választ. Helyettük az ellenőrök munkáltatója, a Dakört Kft. válaszolt, amely elutasította a panaszát, és közölte, hogy feljelentik közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt. A kamerafelvétellel kapcsolatban egyik cégtől sem kapott információt.– Az erőszakot az ellenőrök követték el, nem én – jelentette ki a szegedi nő, akit csütörtökön már ki is hallgattak gyanúsítottként a rendőrségen, és rabosították. Az ő feljelentéséről csütörtökön kiderült, hogy bár az január 11-én megérkezett a rendőrségre, és iktatták, azóta sem jutott el az ügy vizsgálóihoz. Ezért azt újra megtette a kihallgatásán.A villamoson készült kamerafelvételekkel kapcsolatban Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója elmondta, azokat 30 napig megőrzik, és a rendőrség kérésére ki is adják. Liliána ugyanakkor a rendőröktől úgy értesült, hogy ez a felvétel nincs meg.Mivel egyelőre úgy tűnik, a kamerafelvételről lemondhatnak az ügy tisztázása során, Liliána szemtanúkat keres.– Legalább 8-10 ember utazott január 6-án, délután 2 és 3 között a nagyállomástól az Európa liget felé a 2-es PESA-n. Nagyon kérem, hogy keressen meg, aki látta a történteket, hogy kiderülhessen az igazság! – fordult olvasóinkhoz a nő.