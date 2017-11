Elég csak törekedni a márkás óra megjavítására

– Vettem egy drága tévét, ami egy év után tönkrement, de azt mondták, nincs már rá garancia. Utánanéztem az interneten, valahol garanciát írnak, máshol jótállást, de előkerül a szavatosság is. Pontosan milyen jogaim vannak?– Érdemes tisztázni: létezik vállalt jótállás és van jogszabályon alapuló, kötelező. A vállalt jótállás feltételeit – milyen hibákra vonatkozik, stb. – az értékesítő maga határozza meg, a kötelezőét kormányrendelet, és az utóbbiaktól a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni.A kötelező jótállás 1 éves, és tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, 10 ezer forintos érték felett – tehát a tévéje is ide sorolható. Más dolog a kellékszavatosság, ez minden termékre érvényes, és ezen jogainkat 2 évig érvényesíthetjük.De itt a vásárlástól számított első 6 hónapban a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn a teljesítés időpontjában. Mind jótállás, mind szavatosság esetén elsősorban javítást vagy cserét kérhet a vásárló – ezek sikertelensége esetén árleszállítást.Végül pedig elállhat a szerződéstől, ilyenkor visszajár a vételár. Megjegyezzük, hogy a garancia nem azonos a jótállással – a köznapi szóhasználat ellenére sem –, ugyanis a garanciaszerződésben fizetési kötelezettséget vállalnak.– Egy mosógéphez a gyártó 2 éves jótállásán felül vettem még 3 év kiterjesztett garanciát. Amikor 3 év után elromlott, éltem volna a lehetőséggel, ám kiderült, az adott hibára nem terjedt ki. A vállalkozás szerint nem is velük állok jogviszonyban. Hogy is van ez?– A kiterjesztett garancia a legtöbb esetben egyféle biztosítási termék, amelyet egy külön szerződés megkötésével – és a kötvény átvételével – „vásárol" meg a fogyasztó. Ilyenkor valójában a biztosító vagy annak közreműködője fizet, ha a biztosítási esemény bekövetkezik.Így érdemes pontosan megnézni, kivel és milyen tartalommal kötjük meg a szerződést, amelynek kötelezettje valóban nem a vállalkozás, hanem az adott biztosító lesz. Fontos tisztában lenni a vállalásokkal – például határidőkkel –, mert a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések erre a főszabály szerint nem alkalmazandók.– Vásároltam egy márkás, vízálló karórát, az mégis bepárásodott. Visszavittük, elküldték a szakszervizbe. Két hétre ígérték, ám egy hónap múlva kiderült, az alkatrészek csak tíz-tizenkét hét múlva érkeznek meg. Egy közel százezer forintos óra javítására hónapokat kell várnom?– A jogszabályok sajnos nem adnak precíz iránymutatást a javítási idővel kapcsolatban. A polgári törvénykönyv „megfelelő határidőn" belüli javítást ír elő, egy rendelet szerint a vállalkozásnak „törekednie kell" a 15 napon belül történő megoldásra.

Amennyiben érdemben tudják igazolni, hogy miért húzódik el, és a termék könnyen helyettesíthető, úgy elfogadható a hosszabb javítási idő is. Az azonban, hogy a vállalkozás két hetet vállalt, megalapozhatja az úgynevezett „kötelezetti késedelmet".Ilyenkor az eredetileg megjelölt határidő eltelte után érdemes egy póthatáridő – általában 15 nap – megjelölésével újra felszólítani a vállalkozást a teljesítésre. Ha ez sem sikerül, el lehet állni a szerződéstől, így a vállalkozásnak vissza kell fizetnie a vételárat.– Igen, a laptopommal volt probléma, de simán ment a csere. Minél nagyobb értékű tárgyról van szó, annál jobban figyel rá az ember, és az első hibánál szól, amíg él a garancia. Egyszer még a cipőmet is visszavittem, mert elengedte a ragasztás.– Az történt velünk, hogy az egyik sportáruház nem vette vissza a fiunk cipőjét, hiába volt rá kétéves garancia – azt mondták, hogy a gyerek lába miatt ment tönkre. A bélés kilyukadt a sarkánál és oldalt, valamint elengedte a ragasztás a talpánál.– Szerencsére nem kellett még soha garanciát érvényesítenem. Vásárlás előtt mindig alaposan tájékozódom, mit érdemes megvenni, milyen minőséget válasszak. Mire elromlanak, addigra általában már nincs garanciális javítás.– Nyáron egy cipőboltba vittem vissza egy szandált, amelynek három használat után szétszakadt a pántja, és a talpa széttört. Visszakérhettem az árát, vagy levásárolhattam: nyár közepén kellett egy szandál, így vettem egy újat.