Elég egy hajszálrepedés, már csak takarmánynak mehet a répa - tökéletlen zöldségekkel a pazarlás ellen

Ehető szépséghibák



A forma- és méretbeli változatosság mellett elfogadható szépséghibák például a kisebb elszíneződések (uborkánál például sárgás, répánál zöldes, almánál piros–zöld–sárga átmenetek), vagy az alma esetében az apró barna pöttyök, amelyeket az emberi szervezet számára ártalmatlan gombafajta okoz. A jégverés és a napégés okozta szépséghibák is ártalmatlanok, a penészes terményt azonban már nem szabad elfogyasztani úgy sem, ha kivágjuk a láthatóan érintett részeket, mert a gombafonalak attól még szétterjedhettek a zöldségben vagy gyümölcsben.

Pluszteher a gazdáknak a szabvány

A Farkas család legkisebb tagjának, Millának nincs kifogása ellene, ha a a bébipürébe nem tökéletes formájú répa is kerül. Fotó: Farkas Tímea

A belső érték a fontosabb

Étel a szemétben. Az EU tagországaiban évente 88 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik. Ez azt jelenti, hogy fejenként nagyjából 173 kilogramm ételt dobunk a kukába minden évben. Hazánk évi 1,8 millió tonnával „járul hozzá" a szomorú statisztikához.

Fotó: Farkas Tímea

Tanít a pöttyös alma és a csámpás répa

A Tesco mellett már a Rewe-ben és a cégcsoporthoz tartozó Penny Penny Marketben is lehet kapni olyan zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek formája, színe eltér a szabványoktól. A kezdeményezés azért jelentős, mert az élelmiszeriparban mára elvárttá vált, hogy a gazdák uniformizált zöldségeket termeljenek. Ez pedig rengeteg leselejtezett, kidobott terményt jelent minden évben már azelőtt, hogy az áru a boltokba kerülne. A tökéletlen zöldségek megvásárlásával nemcsak környezettudatos döntést hozunk, de az egyre szélsőségesebb időjárással küzdő gazdákat is támogatjuk, hosszabb távon pedig az egészségünknek is kedvezünk.– Azt mondta a kereskedő, adjak neki finom, édes paradicsomot. Mondtam, hogy akkor vigye a szabadföldit. Hüledezni kezdett, hogy nem elég nagy, ezért inkább elvitte az üvegházit. Előbbi nem is kelt el végül, hiába volt finomabb – mesélte a nagybani piacon történt esetet Marton Mihály mezőgazdász. Nem ez az egyetlen példája arra, hogy mennyi kárt okozott számára az, hogy a szabványzöldségekre van csak kereslet: egyik évben a káposztáját nem vásárolták fel, mert túl nagy volt, máskor a paprika maradt rajta, mert túl görbének ítélte a kereskedő. Olyan esetről is tudunk, amikor nem vettek át egy gazdától olyan paprikát, amely meghaladta a papírtálca méretét, amelybe csomagolni akarták.Farkas Győző családjával Domaszéken gazdálkodik, elsősorban sárgarépát termesztenek. Az egyenzöldségek iránti igény az ő munkájukat is megnehezíti: az esztétikai elvárások miatt a talaj előkészítése is több munkát igényel többek között. – Egyetlen hajszálrepedés vagy elágazás miatt már „lórépának" tudjuk csak eladni a termést, áron alul, állatok takarmányozására. Nagybani, friss piacra termelünk, mindig szétválogatjuk szállítás előtt a répát, de értéke csak az első osztályúnak van – magyarázta a gazda, akinek a becslése szerint az éves termésük 2–10 százalékát kénytelenek kidobni olyan szépséghibák miatt, amelyek az ízt nem befolyásolják.A balástyai Évkerék Ökotanyán más rendszerben termel dr. Kiss László és felesége, Kiss-Kovács Orsolya. Termésüket a közösségi mezőgazdaság elvei szerint értékesítik: szerződéses alapon, közvetlenül a fogyasztóknak adják el a biozöldségeiket és -gyümölcseiket. – Minket nem köt a kényszer, hogy egyenzöldséget termeljünk, mert az elsődleges szempont a beltartalom és a fogyaszthatóság, nem a szállíthatóság vagy a csomagolhatóság. Épp ezért erre a célra választunk vetőmagot is: hibridek helyett szabadelvirágzású fajtákat vetünk, amelyek nagyobb genetikai változatosságot hordoznak magukban. A vásárlóink nagyon jól fogadják és viccesnek tartják, ha egy uborka kicsit felemás színű, vagy gerezdes egy paradicsom – mondta a kertészmérnök.– Mi itt a Greenpeace-nél évek óta hirdetjük, hogy nemcsak a hatalmas, azonos nagyságú, több ezer kilométerre szállítható, egyenmérete miatt könnyen csomagolható és mindent kibíró zöldségek és gyümölcsök azok, amelyeket fogyasztani kellene, mert ennek a szemléletnek a kiszolgálása rengeteg veszteséggel jár. Miközben ezeket az üzleti és kényelmi szempontokat próbálják a gazdaságok teljesíteni, sok olyan fajta is kiszorul a termesztésből, amely a saját egészségünk számára sokkal értékesebb lenne – kezdte dr. Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampány-felelőse.– A mutatósság és eltarthatóság érdekében hibrid vetőmagokat fejlesztettek ki az ezzel foglalkozó vállalatok. Ezek vegyszerigényesebbek, mint a hagyományos fajták, amelyeket korábban évszázadokon keresztül nemesítgettek a gazdák, az adott terület mikroklímájához alkalmazkodva. Ezeknek gyakran magasabb a vitamintartalma – tudtuk meg a szakembertől. Azaz, közvetve, de a tökéletes küllem a beltartalomra is hatással van.A Greenpeace munkatársa arra is rámutat, hogy ugyan az első-, másod- és harmadosztályú besorolás már korábban is létezett, utóbbiakat nem igazán lehetett kapni a multinacionális bevásárlóközpontokban: ott többnyire csak első osztályú termény található a pulton, esetleg a régóta ott álló áru leértékelve.– Annak, hogy megveszünk egy olyan répát, amelyiket ugyan kicsit nehezebb megpucolni, vagy olyan almát, ami egy kicsit pöttyösebb, de a beltartalma ugyanolyan értékes, tulajdonképpen oktatási funkciója is van: aki így dönt, és átgondolja, hogy milyen jelentősége van annak, hogy egy kicsit feláldoz a kényelméből, már megtett egy lépést afelé, hogy tudatosabb vásárló legyen – mondja az agrárkampány-felelős.Tudatosságra pedig szükség van: nem a termelés és a feldolgozás során keletkezik a legtöbb élelmiszer-hulladék, hanem a háztartásokban. Az Európai Unió területén évente 47 millió tonna kerül az otthoni szemetesekbe, ami az összes kidobott élelmiszer 53 százalékát teszi ki. Tehát több ételt dobunk ki mi magunk, mint amennyi hulladék a termelés, a szállítás és a feldolgozás során keletkezik összesen.A girbegurba termények ráadásul általában olcsóbban kaphatóak az első osztályúaknál. Ez lehetőséget nyújt a szegényebb rétegeknek is arra, hogy friss zöldséghez és gyümölcshöz jussanak. 2014-es statisztikák szerint ugyanis a WHO által ajánlott napi fél kilogramm helyett csak 230 grammot fogyasztanak a magyarok.– Ne csak a látvány, hanem a valódi érték alapján döntsünk: hogy mi jó az egészségünknek, és a környezetünknek. Lehetőség szerint szezonális, helyi zöldséget és gyümölcsöt vásároljunk, amelyeket nem zölden szedtek le és szállítottak több ezer kilométeren át. A vásárlásunkkal tulajdonképpen nagyon fontos döntést hozunk arról, hogy merre fejlődjön a világ mezőgazdasága – zárta dr. Rodics Katalin.