Elek, a becsületes csavargó - Az ártéri erdőben élő hajléktalanokra panaszkodtak olvasóink

A hatóság intézkedik



Miklós Zoltán kérdéseit továbbítottuk az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékeseinek. Olvasónk arra volt kíváncsi, mikor és hogyan kívánja felszámolni az Ativizig a kezelésében lévő területeken álló többi hajléktalantanyát. Kozák Péter igazgató megkeresésünkre az alábbi választ küldte: „Köszönjük a bejelentést. Igazgatóságunk a vagyonkezelésébe rendelt területek fenntartása érdekében teljeskörűen törekszik feladatainak ellátására. A bejelentés alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük."

Elek férfiasan, csendben sírt. Lassan folytak végig a könnyek az arcán. Csak amikor végiggördültek, és az állán lecsöppentek az ölébe, akkor kért tőlünk egy papír zsebkendőt.Elek Alsó-kikötő sori, az ártéri erdőben álló viskójába azért kopogtattunk be, mert miután megírtuk, hogy a Tisza másik partján, a Fokánál egy korábban elhunyt hajléktalan kalyibáját rekordgyorsasággal elbontotta a terület gazdája , az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig), Miklós Zoltán olvasónk levélben hívta fel figyelmünket erre a helyre, ahogy fogalmazott, a „hajléktalanfalura" (2018. március. 10.: Halott hajléktalan viskóját számolták fel a Fokánál).Egy közelben lakó édesanya, aki 2008-ban kezdte el a közeli óvodába hordani a gyermekeit, azt mondta, a hajléktalanok már akkor ott éltek, de soha nem zavartak senkit. Az egyetlen gondot azzal okozták, amikor a főzéshez vagy melegedéshez mindent elégettek, amit találtak. A sűrű, fojtogató füst miatt be kellett csukni az óvoda ablakait.A Tisza belvárosi szakaszának újszegedi oldalán, a Kalandpark és a Lapos mellett, az óvoda közelében az erdőben két viskó áll. Lakói egy kidőlt fa gyökerénél gyűjtik a szemetet, két fotel mellett egy vízzel teli, kétliteres műanyag palackot lengőtekeként használhatnak, kutyaház is van, de az eb sehol.Elek azt mondta, nyolc éve lakik itt. Korábban volt, hogy tizenheten húzták itt meg magukat, a „hajléktalanfaluban". – Én tisztességtudó ember vagyok, engem ismernek, nem piszkálnak. Én, apukám, 1996 óta egy becsületes csavargó vagyok hentes alapszakmával. Az ízületeim tönkrementek. Hollandiában, Svédországban és Németországban 6-10 fokban úgy dolgoztam, hogy szakadt rólam a víz. Ne menjetek dolgozni hűvös helyre – figyelmeztetett minket a középkorú férfi, miközben vízzel, borral és cigarettával kínált bennünket.Egy vízpumpafogó szárával nyomta be a dugót a borosüvegbe, majd gyorsan lehúzott az italból egy pohárral. – 1996 óta ez a gyógyszerem. Muszáj, hogy igyak, mert nagyon fájnak az ízületeim. Ha nem iszok, úgy reszketek, mint a miskolci kocsonya – mondta Elek, aki favágó is volt, saját kezével építette föl a kunyhóját, amit szőnyegekkel szigetelt, és két ablaka is van. A legnagyobb hidegben sem fázott, gázpalackja is van, főzni és melegedni is tud.– A helyzet úgy orientálódik, hogy egyszer volt, hol nem volt egy Elek – kezdett mesélni az életéről a második pohár Borbár félédes után. Hosszú időre a gondolataiba mélyedt, csak a könnyeit nyelte, majd az egykor Zsombón élt férfi elmesélte élete összes tragédiáját. A tüdejét fürdőszoba-takarítás közben vegyszerrel égette le, belélegezte a savas gázt. A felesége megcsalta, és mint fogalmazott, diliházban is volt. Mindkét kezéről hiányzik néhány ujja.– Alles gut – köszönt el tőlünk Elek, majd a Legyetek jók, ha tudtok című dallal búcsúzott. Körbenézett a kunyhója körül, és hozzátette: ha jobb lesz az idő, majd rendet teszünk.