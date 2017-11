Elektromos mopeddel gyakran nem járható a járda: rámpa nélkül kénytelenek másutt közlekedni a kerekesszékesek

Az elektromos utcai kerekesszékesek ott közlekednek, ahol tudnak. Fotó: Török János

– A járdák sok helyen hepehupásak, és hiányzik az úttestre, illetve onnan a járdára vezető rámpa. A padkák pedig túl magasak, nem tudok rá fölmenni. Ezért használom gyakran a bicikliutat, de eddig még nem volt konfliktusom emiatt. Az útra viszont sosem megyek ki vele – mondta a Szegeden élő Szabó Attila, aki mozgáskorlátozottként elektromos mopedet használ a közlekedéshez. A férfi megjegyezte, rajtuk kívül a babakocsis anyukák is hasonló nehézségekkel küzdve kényszerülnek időnként a bicikliutat használni.A mozgáskorlátozott férfit azért kérdeztük, mert gyakran látni, hogy az elektromos utcai kerekesszéket használók gyakorlatilag mindenütt – a járdán, a bicikliúton és az úttesten is – közlekednek. Az úttesten viszont nemcsak feltartják a forgalmat, de balesetveszélybe is sodorják magukat, hiába a világítás és a láthatósági mellény. Főleg akkor, ha települések között is a mopeddel mozognak – ahogy az időnként látható.

Mint a rendőrségtől megtudtuk, mivel ezek a mopedek legfeljebb 6-10 kilométer per órás sebességre képesek, nem számítanak járműnek, és használóik a KRESZ szerint gyalogosok – azaz a gyalogosokra vonatkozó szabályok érvényesek rájuk. Ezért elvileg csak a járdán közlekedhetnek. Ha az nincs, akkor hajthatnak csak rá a bicikliútra, és ha az sincs, akkor használhatják csak az úttestet, de azt is csak speciális megkötésekkel. Ezek az elektromos meghajtású utcai kerekesszékek egy töltéssel nagyjából 30 kilométerre képesek elvinni a bennük ülőket. Az akkumulátort pedig otthoni hálózatról 2-3 óra alatt lehet feltölteni.– Pontos felmérésünk nincs róla, Csongrád megyében hányan használnak ilyen elektromos utcai kerekesszéket, de az biztos, hogy több százan – mondta el Vincze Andrea, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnöke. Hozzátette, éppen a balesetveszély elkerülése végett a biztonságos mopedhasználatról több felvilágosító előadást is tartottak már Szegeden, Szentesen és Üllésen meghívott előadók segítségével.Megjegyezte, a mopedekkel gyalogosként is kerülhetnek balesetveszélybe: előfordult már olyan is, hogy a zebra közepén fogyott el a töltés az akkumulátorából. Szerencsére ilyenkor segítenek a gyalogosok vagy az autósok a szorult helyzetbe került kerekesszékesnek.