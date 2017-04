Elektromos rásegítés: napenegiát a bringába

Taxipótló



Szegeden bemutattak egy 1000 W teljesítményű motorral felszerelt járgányt is, ez akár a taxik egy részét is kiválthatja, de szívesen ülnének bele a városnéző turisták is. A Green City eCab egy új generációs riksa, környezetbarát hajtásmechanizmussal. Az elektromos rásegítéssel rendelkező, háromkerekű közlekedési eszközök töltéséhez felhasznált fosszilis energia minimális, hiszen az elektromosságot 80 százalékban a tetején elhelyezett napelem biztosítja.

Szabad dokkolók

Homoródi Lilla és Hörömpő Zoltán. Próbakör az elektromos rásegítésű bringával. Fotó: Frank Yvette

Az áramszolgáltatásban érdekelt DÉMÁSZ azt szeretné, ha a szegedi forgalom és a tömegközlekedés minél nagyobb része elektromos energiát használna. A társaságnak a megyeszékhelyen négy telephelye van, a Napos úti, a Kossuth Lajos sugárúti, a Klauzál téri központ és az újszegedi Védőnő utcában, a Bertalan híd lábánál. – Megyünk az egyik helyről a másikba, intézzük az ügyeket Szegeden és környékén, az út egy részét elektromos energia rásegítésű, napenergiával töltött pedelec kerékpárokkal szeretnénk megtenni – mondja Hörömpő Zoltán , a társaság hálózatépítési vezetője.Egy lehetséges, jó megoldást mutattak be az A pontból B pontig történő eljutásra a minap egy kiállításon a Klauzál téri székházban. – A hivatali személyi forgalom is megoldható környezetbarát módon úgy, hogy ne izzadjunk le, öltönyben, kiskosztümben is tekerhetünk, élvezve a napfényt, a levegőt, és nem kell 10-20 percig parkolót keresnünk – sorolja egy szuszra az alternatív közlekedés előnyeit a szakember.A hivatalibringa-rendszer kialakítása hamarosan elkezdődik, saját DÉMÁSZ-kerékpárokkal, töltésre alkalmas dokkolókkal. – Nyilvános állomást alakítunk ki a Klauzál téri székházunk mellett és a Kossuth Lajos sugárúti ügyfélszolgálati irodánk előtt, és szívesen fogadjuk dokkolóinkban a szegedi vállalatok, intézmények kerékpárjait is – mondja Hörömpő Zoltán. Az említett két helyen a tetőre szerelt napelemek biztosítják a kerékpárok töltéséhez szükséges villamos energiát, de a rendszer besegít az épületek villanyellátásába is. Ahol több a hely – Újszegeden és a Napos úton –, ott a fedett biciklitároló tetejére teszik a napkollektorokat.

Megfertőznék az egész várost

Már bizonyított a rendszer



A DÉMÁSZ-székházban lévő kiállításon a Public Byke System Hungary Kft. közösségi kerékpárkölcsönzője mutatkozott be. – Ez csak az egyik lehetőség, még nem köteleztük el magunkat egyik rendszer mellett sem – hangsúlyozta a hálózatépítési vezető.

– Társaságunk Magyarország első elektromos kerékpáros közösségi közlekedési rendszerét fejlesztő, gyártó és üzemeltető, száz százalékban hazai tulajdonú vállalkozása – mondja a kiállító cég ügyvezetője, Homoródi Lilla. Referenciaként a Kaposvári Tekergő közbringarendszert említi. Itt másfél éve elektromos rásegítésű kerékpárokat és rollereket bérelhetnek a városlakók, az egyetemisták és a turisták. A tapasztalatok bebizonyították, hogy az elektromos kerékpáros rendszernek van létjogosultsága a városban.

Kiderült, a távolabbi cél az, hogy ne csak az áramszolgáltató alkalmazottai pattanjanak elektromos rásegítésű szolgálati kerékpárokra, hanem más cégek dolgozói is így közlekedjenek a telephelyek között. És ha sikeres a program, a szegedi önkormányzat is felfigyelhet rá, és beillesztheti (tömeg)közlekedési rendszerébe. És miért ne kerekezne így a hallgató vagy a professzor az SZTE fizika tanszékéről a város szélére, az ELI lézeres központba, vagy a kollégista az Öthalmi Diáklakásokhoz?