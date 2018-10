Élen a bankszektor, hátul az egészségügy és a vendéglátás: emelkednek, de szóródnak a megyei keresetek

Gazdasági aktivitás



A KSH munkaerő-felmérése alapján 2018 második negyedévében az ország 15–74 éves népességének 62,4 százaléka, 4,6 millió fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé. Ez Csongrád megyében kerek 60 százalékot és 183 ezer embert jelentett. A legmagasabb foglalkoztatási arány a Győr-Moson-Sopron megyei 65,7, a legalacsonyabb a somogyi 53 százalék volt. A munkanélküliségi ráta országosan az egy évvel korábbi 4,3-ről 3,6 százalékra csökkent – Csongrád megyében ez még kedvezőbb, 3,2 százalékos volt. Ebben a mutatószámban nagy a szóródás, a két szélső érték 1,2 és 8,7 százalék.

A Csongrád megyei bérek elmaradnak az országostól. Ez alól az élelmiszeripar sem kivétel.

Fotó: Karnok Csaba

2018 első félévében a havi bruttó átlagkereset 324 ezer forint volt Magyarországon, míg az adókedvezmények nélküli nettó jövedelem 216 ezer. A Központi Statisztikai Hivatal minap megjelent elemzéséből az is kiderül, hogy a budapesti székhelyű szervezeteknél dolgozók keresték a legtöbbet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek a pedig legkevesebbet. Mindkettő „papírforma", és az országos átlag 1,3-szeresét, illetve héttizedét jelenti – a Csongrád megyei nettó 186 ezer forintos havi kereset 86 százaléka az országosnak.A dél-alföldi régióban nálunk a legmagasabb a nettó havi átlagkereset, igaz, Bács-Kiskun megyét már csak bő ötezer forinttal előzzük meg. Ez a „rés" az elmúlt években folyamatosan szűkül, a Mercedes-gyár és a köré települő autóipari beszállítók egyre magasabb bért kénytelenek fizetni, hogy munkaerőt találjanak. Az, hogy a szomszéd csak lassan tudja utolérni megyénket, a nagyobb lakosságszámból fakadó tehetetlenségnek is köszönhető...Hazánkban közel 11,9 százalékkal elemelkedtek a jövedelmek az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés 9,8 és 13,8 százalék között szóródott, mértéke Tolna megyében volt a legkisebb, Baranyában pedig a legnagyobb. Csongrád megyében valamivel erősebb volt a dinamika az országos átlagnál, nálunk 12,6 százalékkal voltak magasabbak a keresetek az idei első félévben, mint 2017 első hat hónapjában.Országosan a fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 231 ezer, a szellemieké 426 ezer forintra rúgott – Csongrád megyében ez a számpár 219, illetve 347 ezer. Az átlag a szellemi foglalkozásúaknál meglehetősen nagy különbségeket „takar", mértéke a fővárosban volt a legnagyobb, 497 ezer forint, míg Békés megyében a legkisebb, 305 ezer. A fizikai foglalkozásúaknál a két szélső értéke egyben az ország két széle: az autóipari fellegvárként működő, Ausztria és Szlovákia munkaerő-elszívó hatásával is erősen küzdő Győr-Moson-Sopronban 285 ezer, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 172 ezer forint volt a bruttó átlagkereset az idei első félévben.Tanulságos különbségeket mutatnak az ágazati nettó keresetek Csongrád megyében. A csúcson a pénzügyi szolgáltatásban és az – elmúlt években Szegeden megerősödő – infokommunikációban dolgozók állnak 272, illetve 254 ezer forinttal, míg a sereghajtó az egészségügyi szolgáltatás és a vendéglátás 131, illetve 120 ezer forintos nettó havi átlagkeresettel.Ha a megyei átlagot tovább bontjuk fizikai és szellemi foglalkozásúakra, nálunk magasan a közigazgatásban keresnek legtöbbet a kétkezi munkások, 192 ezer forintjuk után az ipar a második 167 ezerrel. Az inkább „papírforma", hogy a két sereghajtó a vendéglátás és az egészségügyi szolgáltatás, ám az utóbbiak havi nettó 80 ezer 5 forintos nettó átlagkeresete döbbenetes. Vagy mégsem. A két szomszéd megyében ez a szám még alacsonyabb, Bács-Kiskunban 78, Békésben csupán 72 ezer forint.Nemcsak az informatikusokból és a szoftverfejlesztőkből van hiány, hanem a mérnökökből is, ezt bizonyítja, hogy az iparban dolgozók kapják a legtöbb havi nettót a szellemi foglalkozásúak között Csongrád megyében, 292 ezer forintot. Utána jön a felsőoktatás erősségét is mutató tudományos műszaki tevékenység, és csak ezt követi a pénzügyi szolgáltatás és a 262 ezres infokommunikáció.